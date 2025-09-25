L’UEFA favorevole all’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche: le ultime

I membri della UEFA sarebbero favorevoli all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali: il vantaggio sportivo che potrebbe trarne l'Italia e la decisione del premier spagnolo

Secondo quanto riportato dal Times, i membri della Uefa sarebbero favorevoli all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. La pressione sull'organo europeo di calcio è aumentata nell'ultimo periodo, soprattutto alla luce delle conclusioni a cui è giunta la Commissione Onu che ha definito genocidio il massacro di civili nella Striscia di Gaza ad opera dello Stato Ebraico.