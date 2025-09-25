Secondo quanto riportato dal Times, i membri della Uefa sarebbero favorevoli all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. La pressione sull'organo europeo di calcio è aumentata nell'ultimo periodo, soprattutto alla luce delle conclusioni a cui è giunta la Commissione Onu che ha definito genocidio il massacro di civili nella Striscia di Gaza ad opera dello Stato Ebraico.
L’UEFA favorevole all’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche: le ultime
I VANTAGGI SPORTIVI PER L'ITALIA
L'Italia appartiene al gruppo I per le qualificazioni ai prossimi mondiali insieme ad Israele. La squadra allenata da Gattuso si trova attualmente alla seconda posizione in classifica a quota nove punti. A inseguire, al terzo posto, c'è proprio Israele, con lo stesso numero di punti degli azzurri.
L'eventuale esclusione della squadra israeliana modificherebbe lo scenario, offrendo maggiori possibilità di qualificazione all'Italia. Senza concorrenti per il secondo posto, la squadra di Gattuso avrebbe più chances, anche se questa posizione non garantisce l'accesso diretto al Mondiale, ma solo la partecipazione ai playoff.
LA SPAGNA
Il premier del governo spagnolo, Pedro Sanchez, sta valutando di non presentare la Spagna al prossimo campionato del Mondo, se Israele non venisse esclusa. Tale decisione potrebbe costare alla Nazionale Iberica pesanti sanzioni, come ad esempio la rimozione da Paese Organizzatore insieme a Portogallo e Marocco dei Mondiali 2030.
