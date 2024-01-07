Al Bluenergy Stadium alle 18:30 si affronteranno Palermo ed Udinese nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le compagini scendono in campo con un ampio turnover per via dei tanti…
Udinese
Walter Novellino, ex allenatore del Palermo, è intervenuto a il Messaggero Veneto, soffermandosi sulla sfida in programma nel pomeriggio odierno tra Udinese e Palermo: Le parole riportate da…
Udinese-Palermo, il doppio ex Nestorovski: "Mi aspetto una sfida interessante, amo entrambe le squadre"
Ilija Nestorovski, ex calciatore sia del Palermo che dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a TuttoUdinese.It in vista del match di Coppa Italia proprio tra le due compagini, in programma alle…
La partita di Coppa Italia tra Udinese e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l'incontro delle 18:30 in diretta, sia in TV che in streaming. L'ATTESA La Coppa Italia torna protagonista, dopo i…
Nella giornata di domani è in programma Udinese-Palermo, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi tenterà di regalarsi la Juventus agli ottavi, in una gara…
Udinese, Runjaic dopo la sconfitta contro il Milan: "Dobbiamo andare avanti e concentrarci sul Palermo"
L'allenatore dell'Udinese, Runjaic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan, terminata 0-3 in favore dei rossoneri. Friulani che torneranno in campo martedì per il…
di Leandro Ficarra Intuizione brillante. Scommessa professionalmente vinta dal nuovo Palermo targato Hera Hora. Era l'estate del 2019, quando dalle ceneri del triste e tribolato fallimento della…
Bruno Pizzul, addio alla storica voce del calcio italiano Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue figure più iconiche. Bruno Pizzul, voce inconfondibile del calcio azzurro, si è spento…
La Juventus ha mostrato interesse per un giocatore ex Palermo della stagione 2019/2020 e 2020/2021. Secondo quanto riportato dal giornalista “Nicolò Schira” su X, i bianconeri hanno messo nel mirino…
E' tutto pronto per la sfida salvezza in programma questa sera allo Stadio "Benito Stirpe". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Frosinone ospiterà l'Udinese nell'ultima giornata del campionato di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Bluenergy". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Udinese ospiterà il Napoli nel match che chiuderà ufficialmente la trentacinquesima giornata…
L'Udinese è sempre più vicina all'ennesimo ribaltone di una stagione molto difficile sotto diversi punti di vista. Dopo gli esoneri dei tecnici Andrea Sottil e Gabriele Cioffi e l'avvento di Fabio…
"Ringrazio la società per la possibilità di essere qui, ringrazio Cioffi per lo sforzo fatto, l'ho sentito ieri sera. Al di là della tanta voglia che ho ci sono sicuramente delle difficoltà, una…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Gabriele Cioffi non è più l'allenatore dell'Udinese. Fatale al tecnico originario di Firenze la sconfitta rimediata dalla formazione bianconera contro il…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Bluenergy Stadium. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Udinese ospiterà l**'Inter** nel match che chiuderà la trentunesima giornata del…
Riprende il campionato del Sassuolo che, nonostante la sconfitta contro la Roma, ha ancora possibilità di salvezza. Queste le dichiarazioni in sala stampa in vista del match contro l'Udinese da parte…
Federico Balzaretti, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com': Salernitana, ufficiale il nuovo allenatore: si tratta di Colantuono TRANSFERROOM -…
Lazio-Udinese 1-2: Cioffi batte Sarri, decisivo l'ex Palermo Lucca. La classifica
Triplice fischio all'Olimpico. L'Udinese conquista tre punti fondamentali per la propria corsa verso la salvezza nella casa di Maurizio Sarri. Terzo ko di fila in campionato per una Lazio che pare…
LIVE Lazio-Udinese, 28ª giornata Serie A: segui la diretta
E' tutto pronto per il match tra Lazio e Udinese, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45. Match che conta molto per la banda Sarri, nona…
Parola a Fabio Liverani. Il tecnico della Salernitana è intervenuto in sala stampa al seguito del match disputato alla "Dacia Arena" contro l'Udinese, anticipo della ventisettesima giornata di Serie…
Juventus-Udinese 0-1, colpo Cioffi: decide Giannetti. Inter a +7 dai bianconeri
Il monday night della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A va all'Udinese. La squadra di Cioffi ha battuto in trasferta la Juventus di Allegri per zero a uno grazie alla rete…
La Juventus è chiamata a dare una risposta immediata dopo la brutta sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter. La sfida di questa sera contro l'Udinese all'Allianz Stadium è un'occasione importante…
Udinese-Milan, probabili formazioni: c'è Lucca, Pioli con Leao e Giroud
Quasi tutto pronto per Udinese-Milan. Il match - valido per la ventunesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium. L'Udinese è reduce dal pareggio in trasferta…