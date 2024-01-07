Serie A, un ex Palermo nel mirino della Juventus 24 ottobre 2024 - 07:10 24 ottobre

La Juventus ha mostrato interesse per un giocatore ex Palermo della stagione 2019/2020 e 2020/2021. Secondo quanto riportato dal giornalista “Nicolò Schira” su X, i bianconeri hanno messo nel mirino…