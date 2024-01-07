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UDINESE-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: CORONA DAL 1'

Al Bluenergy Stadium alle 18:30 si affronteranno Palermo ed Udinese nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le compagini scendono in campo con un ampio turnover per via dei tanti…

Lorenzo Lucca Palermo

Serie A, un ex Palermo nel mirino della Juventus

La Juventus ha mostrato interesse per un giocatore ex Palermo della stagione 2019/2020 e 2020/2021. Secondo quanto riportato dal giornalista “Nicolò Schira” su X, i bianconeri hanno messo nel mirino…