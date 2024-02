Juventus-Udinese, le probabili formazioni: out Yildiz, Allegri con Milik e Chiesa

La Juventus è chiamata a dare una risposta immediata dopo la brutta sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter. La sfida di questa sera contro l'Udinese all'Allianz Stadium è un'occasione importante per i bianconeri di Allegri per tornare alla vittoria e riagganciare la vetta della classifica. L'Udinese, nonostante si trovi in zona salvezza, non è un avversario da sottovalutare. La squadra di Cioffi è reduce da un buon periodo di forma e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato. La Vecchia Signora dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, infortunatosi nel derby. Un'assenza importante per i bianconeri, che dovranno trovare alternative in attacco. In conferenza stampa, Allegri ha sottolineato l'importanza della partita e ha chiesto ai suoi giocatori di dare una prova di carattere.