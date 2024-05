Udinese-Napoli, probabili formazioni: dubbio Juan Jesus, Cannavaro con Lucca

La sfida che chiuderà ufficialmente il trentacinquesimo turno di Serie A è in programma alle 20:45 al "Bluenergy".

Mediagol ⚽️ 6 maggio - 13:57

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Bluenergy". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Udinese ospiterà il Napoli nel match che chiuderà ufficialmente la trentacinquesima giornata di Serie A. Una gara importante per i padroni di casa, chiamati a conquistare tre punti preziosi in ottica salvezza al fine di staccarsi dal terzultimo posto in classifica. Di fronte gli azzurri, ancora in corsa per un piazzamento europeo, anche se le chance sono ridotte al lumicino. L'ultima vittoria in campionato risale allo scorso 7 aprile (2-4 sul campo del Monza). Da quel momento due pareggi contro Frosinone e Roma, intervallati dalla sconfitta con l'Empoli.

I partenopei condividono attualmente l’ottavo posto con la Fiorentina a quota 50 punti. Uno score frutto di tredici successi, undici pareggi e dieci ko, con cinquantadue gol all'attivo e quarantatré reti subite. Ventinove i punti ottenuti fin qui dall'Udinese, gli stessi del Sassuolo, con Empoli e Frosinone che distano tre punti. Uno score frutto di appena quattro vittorie, diciassette pareggi e tredici sconfitte; trentadue le reti siglate in trentaquattro partite, cinquantuno i gol al passivo. L'ultimo precedente risale al girone d'andata: era il 27 settembre ed il Napoli è riuscito ad imporsi per 4-1 alla luce dei gol di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone; per i bianconeri in rete Samardzic.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Fabio Cannavaro - approdato in Friuli lo scorso 22 aprile dopo l'esonero di Gabriele Cioffi - Francesco Calzona non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Gollini, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori e Dendoncker. Juan Jesus non è al meglio: in caso di forfait, dietro potrebbe giocare Ostigard in coppia con Rrahmani. Mentre il tecnico dell'Udinese dovrà fare a meno di Silvestri, Ebosse, Lovric, Deulofeu, Thauvin, Giannetti, oltre agli squalificati Payero e Perez. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard/Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge/Lindstrom. Allenatore: Calzona.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV — La sfida tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.