Nella giornata di domani è in programma Udinese-Palermo, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi tenterà di regalarsi la Juventus agli ottavi, in una gara tutt’altro che semplice contro i friulani, reduci dalla sconfitta contro il Milan in campionato. Il match conta 57 precedenti con un bilancio in perfetta parità: 21 vittorie per parte e 15 pareggi. Non è la prima volta che le due compagini si affrontano in Coppa Italia: nella stagione 2007/2008, infatti, Udinese e Palermo si incontrarono agli ottavi di finale in doppia sfida. I friulani passarono il turno vincendo 0-1 al Barbera dopo lo 0-0 dell’andata ad Udine.
I PRECEDENTI
Udinese-Palermo, i precedenti: il dato è in perfetta parità
L'ULTIMO INCONTRO
L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla stagione 2016/2017, l’ultima del Palermo in Serie A. La gara si disputò il 19 marzo 2017, con i rosanero alla disperata ricerca di punti salvezza. Il match si aprì al 12’ con il vantaggio siciliano firmato da Sallai, ma l’Udinese pareggiò al termine del primo tempo con Thereau. Nella ripresa i friulani dilagarono con le reti di Zapata, De Paul e Jankto, condannando il Palermo a un pesante ko. Al termine di quella stagione i rosanero retrocessero in Serie B, e ancora oggi quella rimane la loro ultima annata in massima serie. L’ultima vittoria del Palermo in terra friulana risale invece sempre al campionato 2016/2017, quando i siciliani si imposero per 0-1 grazie a un gol di Laazar, allora nel vecchio stadio friulano.
