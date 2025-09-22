Udinese-Palermo, i precedenti: il dato è in perfetta parità

Nella giornata di domani è in programma Udinese-Palermo, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi tenterà di regalarsi la Juventus agli ottavi, in una gara tutt’altro che semplice contro i friulani, reduci dalla sconfitta contro il Milan in campionato. Il match conta 57 precedenti con un bilancio in perfetta parità: 21 vittorie per parte e 15 pareggi. Non è la prima volta che le due compagini si affrontano in Coppa Italia: nella stagione 2007/2008, infatti, Udinese e Palermo si incontrarono agli ottavi di finale in doppia sfida. I friulani passarono il turno vincendo 0-1 al Barbera dopo lo 0-0 dell’andata ad Udine.