Udinese-Salernitana, Liverani shock: “Dia si è rifiutato di entrare, ne prendo atto”

Il pensiero di mister Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, dopo l'anticipo di Serie A delle 15:00 contro l'Udinese.

Mediagol ⚽️ 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 17:58)

Parola a Fabio Liverani. Il tecnico della Salernitana è intervenuto in sala stampa al seguito del match disputato alla "Dacia Arena" contro l'Udinese, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, terminato con il risultato di 1-1. Al meraviglioso centro Tchaouna ha risposto al tramonto del primo tempo la sforbiciata di Kamara. C'è un pizzico di ammarico per la formazione campana per il mancato appuntamento con la vittoria, specialmente con i friulani rimasti in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Ebosele nel corso della ripresa.

"In campo i ragazzi hanno messo tutto. La voglia di vincere i duelli, di restare attaccati alla partita, quel pizzico di fortuna mancato poteva esserci dopo l'espulsione nell'occasione di Tchaouna. Noi dobbiamo pensare gara per gara e poi faremo i conti con quanto sarà successo, l'obiettivo è avvicinare e pensare allo spareggio che è una possibilità, se saranno invece più brave le altre, faremo i complimenti. Andare a riposo in vantaggio sarebbe stato sicuramente meglio, purtroppo con il cambio di modulo poi devi andare a ritrovare alcuni automatismi, poi Kamara ha fatto un grandissimo gol".

Dopo il rosso a Ebosele - "Serviva un giro palla più veloce, nel momento in cui dovevamo farlo invece Maggiore e Coulibaly perdevano energie, dovevamo riuscire ad andare a destra e sinistra più velocemente per poi attaccare la porta. Dovevamo essere più veloci nel trovare le zone ombra".

Su Dia - "Ci ho parlato dal primo giorno, ha fatto una scelta, credo sbagliata, non volendo entrare in una squadra che è in 10 anche solo 5 minuti poteva essere una soluzione per vincere la partita, ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza con gli altri, rispetto chi ha fatto una scelta diversa e vado avanti".

Lo stop di Maggiore -"Non credo sia grave".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.