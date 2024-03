Udinese, Balzaretti: “Contenti per la convocazione di Lucca, obiettivo salvezza”

LUCCA - "Siamo tutti molto contenti della convocazione. Va dato merito allo staff tecnico che ha lavorato nel migliore dei modi col ragazzo. Gli diciamo di mantenere sempre i piedi per terra, che il difficile viene adesso perché una volta raggiunta quella posizione devi poi mantenere quello status. E' un ragazzo che mi piace molto per come lavora, se la merita la convocazione per la mentalità che dimostra nel quotidiano. E' un ragazzo che si ferma sempre dopo gli allenamenti per fare finalizzazione, per lavorare ulteriormente. E' un ragazzo che ha come obiettivo quello di andare sempre più avanti, ha voglia di migliorarsi. E questa è una base importante per chi vuole fare un percorso di alto livello. Deve ancora migliorare nella continuità durante la partita, fa parte di uno step di crescita ma siamo tutti molto contenti per la sua chiamata in Nazionale e per il ritorno di Nehuen Perez con la nazionale argentina. Sono grandi soddisfazioni e ai ragazzi tutti i giorni scrivo di portare quell'entusiasmo che crea la chiamata in nazionale anche nel club".