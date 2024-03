Salernitana, ufficiale il nuovo allenatore: si tratta di Colantuono

La Salernitana ufficializza il nuovo tecnico dopo l'esonero di Liverani. Si tratta di Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta.

Momento complicato in casa Salernitana. Campani sempre più ultimi con un barlume di speranza di potersi salvare in Serie A. La società ha deciso di optare per l'ennesimo cambio di guida tecnica. Dopo Paulo Sousa, Inzaghi, Liverani, toccherà a Colantuono allenare i granata. Di seguito il comunicato ufficiale del club: