Padova, Torrente: “Dobbiamo blindare il secondo posto, difficile crollo del Mantova”

Il Padova si appresta a sfidare il Catania nell'andata della finale della Coppa Italia di Serie C in programma oggi all'Euganeo alle ore 20:00. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo Torrente :

"Non pensiamo a chi sta sotto di noi, dobbiamo prima possibile consolidare il secondo posto, ma senza guardare gli altri. Dipende ancora tutto da noi. Avremmo potuto avere qualche punto in più, siamo mancati in alcune partite. I campionati si vincono contro le squadre piccole, anche se non ci sono partite scontate".