Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Castellanos out. Spazio per Lucca e Immobile

E' tutto pronto per il match tra Lazio e Udinese, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45. Match che conta molto per la banda Sarri, nona a quota 40 punti. La zona Europa dista 4 lunghezze e si necessità di una grande prova contro i bianconeri per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive, da sommare con l'eliminazione dagli ottavi di Champions League. Mentre, la formazione allenata da Cioffi è posizionata al diciassettesimo posto e rischia di retrocedere. Infatti, la zona rossa è praticamente ad un passo, essendo a pari punti (24) con il Frosinone, attualmente diciottesimo. La sfida di oggi, quindi, è molto indicativa.

La partita tra Lazio e Udinese verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google. Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ il match sarà visibile anche sui canali Zona Dazn attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.