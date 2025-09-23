Al Bluenergy Stadium alle 18:30 si affronteranno Palermo ed Udinese nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le compagini scendono in campo con un ampio turnover per via dei tanti impegni settimanali. Di seguito le formazioni ufficiali:
LE FORMAZIONI
UDINESE-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: CORONA DAL 1′
Le scelte di Inzaghi e di Runjaić per il match in programma alle 18:30
UDINESE:90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli.
A disposizione:1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Egana, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.
Allenatore:Runjaić.
PALERMO:66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
A disposizione:30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni.
Allenatore:Inzaghi.
