Udinese, Runjaic dopo la sconfitta contro il Milan: “Dobbiamo andare avanti e concentrarci sul Palermo”

Le parole dell'allenatore dei friulani nel post match di Udinese-Milan, terminata 0-3 in favore dei rossoneri

⚽️ 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 13:03)

L'allenatore dell'Udinese, Runjaic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan, terminata 0-3 in favore dei rossoneri. Friulani che torneranno in campo martedì per il match di Coppa Italia, contro il Palermo.

Le parole riportate dal sito ufficiale dell'Udinese:

“Il modulo? L’idea era buona, ma in generale non è una questione di tattica. Piuttosto di interpretazione di ogni singola posizione e oggi non lo abbiamo fatto bene.

Eravamo troppo bassi, soprattutto sulla destra dove Ehizibue doveva giocare più alto e pressare Estupinan di più.

Hanno inciso gli errori individuali, che contro squadre di questo livello vengono puniti. Avevamo fatto degli errori anche a Pisa. Mi prendo la responsabilità di queste scelte, pensavo potessero funzionare ma il Milan è di un livello superiore sotto tutti gli aspetti.

Abbiamo ancora alcuni giocatori che devono adattarsi e non sono ancora pronti. Oggi abbiamo affrontato una squadra moto esperta, forte nei duelli e con tanti giocatori da tanti anni ad altissimo livello.

Dobbiamo andare avanti e concentrarci sulla prossima partita (Udinese-Palermo)

Sono felice di come Zaniolo si è presentato, ma gli serve tempo per capire come vogliamo giocare. Lo stesso vale per Zanoli e Miller, sfortunatamente non abbiamo amichevoli per farlo ma dobbiamo fare piccoli passi e per questo è positivo giocare di nuovo martedì per capitalizzare queste partite per migliorare”.