Udinese-Milan, probabili formazioni: c’è Lucca, Pioli con Leao e Giroud

Le probabili formazioni del match tra l'Udinese di Cioffi e il Milan di Pioli.

Quasi tutto pronto per Udinese-Milan. Il match - valido per la ventunesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium.

L'Udinese è reduce dal pareggio in trasferta ottenuto sul campo della Fiorentina di Italiano. La squadra di Cioffi occupa in classifica la sedicesima posizione con un vantaggio di una sola lunghezza rispetto al diciottesimo posto occupato momentaneamente dal Verona. "Non sono distratto dal mercato, siccome i miei giocatori non lo sono . Vedo una squadra concentrata, che ha voglia di fare e dimostrare”, ha dichiarato Cioffi alla vigilia.

Nell'ultimo turno di campionato il Milan ha battuto la Roma per tre a uno davanti al proprio pubblico. I rossoneri occupano il terzo posto in classifica a distanza di nove punti dalla capolista Inter. Il vantaggio rispetto al quinto posto di Leao e compagni è di ben nove lunghezze. "Dobbiamo continuare di giocare al meglio delle nostre possibilità, fare più punti possibili. Non ci sono partite di provincia o di cartello, ma ci sono partite da tre punti", ha dichiarato Pioli in conferenza stampa alla vigilia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-MILAN — UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Udinese-Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.