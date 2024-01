Italia, Spalletti verso Euro 2024: “Bove ok, mi piace Lucca. Prati nel Cagliari…”

Luciano Spalletti analizza i prospetti di maggiore talento in chiave azzurra in vista dell'impegno dell'Italia a Euro 2024 in Germania

Oggi, il nuovo Commissario tecnico, Luciano Spalletti, insediatosi dopo le dimissioni di Mancini e reduce dallo scudetto vinto con il Napoli, guarda con fiducia al futuro dopo la qualificazione dell'Italia alla fase finale di Euro 2024 in programma il prossimo giugno in Germania. Il tecnico nativo di Certaldo ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Rai Sport, di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

"Il mio dovere è guardare, osservare, scoprire tutto ciò che può fare esultare la gente. Giovani prospetti italiani in rampa di lancio? Sono venuti fuori Kayode, Ranieri, Koleosho, Casadei che già monitoravamo da un po’ di tempo. Bove è oramai una certezza, ha dinamismo e personalità, deve crescere nella pulizia del gioco sul piano tecnico, ma è un giocatore che c'è sempre e la sua presenza si avverte costantemente nell'arco dei novanta minuti. Tra gli attaccanti mi è piaciuto nell’ultimo periodo l’atteggiamento di Lucca, e poi Prati in mezzo al campo che ultimamente sta giocando spesso nel Cagliari di Ranieri. Calafiori che è una certezza a sinistra e al centro ed è pronto per la nazionale”. La qualificazione è la voce che sale dal fondo del pozzo in cui eravamo caduti e che urla al mondo che ci siamo anche noi e siamo più vivi che mai. Ci permette di andare a difendere il titolo vinto nel 2021, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. I tifosi ci trasmetteranno amore e senso appartenenza, è anche per loro che non dovremo risparmiarci neanche un centimetro di corsa e sacrificio”.