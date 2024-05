Frosinone-Udinese, probabili formazioni: dubbio Mazzitelli, Cannavaro con Lucca

Lo scontro diretto in chiave salvezza tra Frosinone e Udinese è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Benito Stirpe".

Mediagol ⚽️ 26 maggio - 11:39

E' tutto pronto per la sfida salvezza in programma questa sera allo Stadio "Benito Stirpe". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Frosinone ospiterà l'Udinese nell'ultima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto decisivo. Al momento le due formazioni sono entrambe salve, ma in caso di successo dell'Empoli al "Castellani" contro la Roma, una delle due è destinata a retrocedere in Serie B. Si tratta del sesto incrocio nella loro storia in A. Nei precedenti sono arrivate due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta per i bianconeri.

Il Frosinone, reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend sul campo del Monza, può contare su due risultati su tre alla luce della classifica. Anche con un pareggio, infatti, Luca Mazzitelli e compagni si salverebbero. Sono trentacinque i punti ottenuti fin qui dalla compagine ciociara, frutto di otto successi, undici pareggi e diciotto sconfitte; quarantaquattro i gol all'attivo, sessantotto le reti subite. Occupa, invece, il diciassettesimo posto a quota trentaquattro punti l'Udinese, reduce da quattro risultati utili di fila con Fabio Cannavaro in panchina (tre pareggi contro Bologna, Napoli ed Empoli, una vittoria in casa del Lecce). Uno score frutto di cinque successi, diciannove pareggi e tredici ko, con trentasei reti siglate e cinquantratré reti al passivo.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Eusebio Di Francesco, Cannavaro non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Silvestri, Lovric, Deulofeu e Success. In dubbio Thauvin e Pereyra, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina: "Pereyra me lo aveva detto anche a Lecce che era pronto, ma poi zoppicava. Loro da uomini danno disponibilità, poi vanno valutati. Thauvin è rientrato in gruppo, dovrò iniziare a contare quanti minuti possono fare", ha sottolineato il tecnico in sede di conferenza stampa. Mentre Di Francesco dovrà fare a meno di Turati, Oyono e Kalaj. Restano da valutare le condizioni di capitan Mazzitelli: "Stiamo provando a recuperare Mazzitelli, così come stiamo valutando le condizioni di alcuni elementi. Non vogliamo dare vantaggi a nessuno, domani mattina (oggi, ndr) valuteremo chi sarà disponibile", le parole dell'allenatore del Frosinone.

Proviamo a formulare, dunque, le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 3-5-1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulè, Harroui/Mazzitelli; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner; Lucca. Allenatore: Cannavaro.