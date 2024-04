Udinese-Inter, probabili formazioni: Inzaghi senza Bastoni, Carlos Augusto dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Bluenergy Stadium. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Udinese ospiterà l'Inter nel match che chiuderà la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza: i friulani, infatti, hanno pochissimo margine sulla zona retrocessione. Servirà, dunque, massima attenzione da parte degli ospiti. Intanto, l'Inter ha vinto cinque delle ultime sei gare contro l'Udinese in A. Inoltre, nelle ultime dodici sfide contro i nerazzurri, i bianconeri sono rimasti a secco di gol ben otto volte, inclusa la gara dello scorso 9 dicembre: sconfitta per 0-4.