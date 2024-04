Udinese, il ds Balzaretti verso l’esonero: l’ex Palermo non era presenta a Bologna

Il direttore sportivo del club dei patron Pozzo non era presente, come di consueto, sugli spalti a seguire la squadra. Infatti, la sua assenza in quel del Renato Dall'Ara, ne quale si è giocata Bologna-Udinese, terminata 1-1, ha fatto molto discutere nella giornata di ieri, a tal punto da portare il quotidiano "La Gazzetta dello Sport" a definire come fatto l'esonero dell'ex calciatore di Palermo e Roma tra le altre. Quindi, si resta in attesa solo ed esclusivamente dell'ufficialità. Inoltre, non ci saranno aggiunzioni nell'organigramma bianconero, dopo l'ormai certo addio di Balzaretti.