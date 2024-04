Bucchi: “In A oltre al Parma scommetto sul Como. Palermo delusione, Spezia e Bari…”

Le dichiarazioni di Cristian Bucchi, ex allenatore di Sassuolo, Benevento e Ascoli tra le altre, sul Palermo e le altre big della Serie B.

"Chi salirà oltre al Parma? Mi verrebbe da dire il Como. Anche se il Venezia ha fatto un cammino straordinario. Se dovessi fare una scommessa direi Como”. Queste le dichiarazioni di Cristian Bucchi , ex allenatore di Ascoli , Triestina, Benevento e Sassuolo tra le altre, ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", sul finale di stagione del corrente campionato di Serie B , che vede il Palermo prossimo avversario dello Spezia. Di seguito, la sua intervista completa:

“Da Spezia e Bari me l’aspettavo. I liguri sono retrocessi e quando una squadra retrocede è complicato. Il Bari l’anno scorso si è goduto il campionato ed è andato sulle ali dell’entusiasmo. Quest’anno immaginavo qualche difficoltà. Il Palermo ha un po’ deluso. Ha preso dei giocatori di livello. In campionato ci sono dei momenti decisivi e il Palermo non li ha sfruttati".