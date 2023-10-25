PSG-Clermont, le probabili formazioni: Luis Enrique con Navas e Asensio. Lee dal 1' ⚽️ ⚽️ 6 aprile 2024 - 12:02 6 aprile

E' tutto pronto per la sfida tra PSG e Clermont, valida per la ventisettesima giornata e in programma al Parco dei Principi alle ore 21.00 di questa sera. Il match conta più per gli ospiti che per i…