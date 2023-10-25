E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Allianz Riviera. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Nizza ospiterà il Paris Saint-Germain nel recupero della trentaduesima giornata di…
Psg
Dopo il 3-2 incassato a Parigi, la squadra di Luis Enrique la ribalta 4-1 al Montjuic: eliminati gli spagnoli. La sblocca Raphinha, già a segno due volte all'andata, servito da Yamal. Pericolosi…
Barcellona-Psg, probabili formazioni: Xavi con Yamal, Enrique punta su Mbappé
Quasi tutto pronto per Barcellona-Psg. Il match - valido per i quarti di finale di ritorno di Champions League - è in programma alle ore 21.00 all'Estadio Olimpico di Barcellona. Champions League,…
Partita spettacolare a Parigi, il Barcellona si aggiudica il primo round dei quarti di finale battendo 3-2 il PSG. Parte bene la squadra di Luis Enrique ma il Barça reagisce e segna con Raphinha.
E' tutto pronto per la sfida tra PSG e Clermont, valida per la ventisettesima giornata e in programma al Parco dei Principi alle ore 21.00 di questa sera. Il match conta più per gli ospiti che per i…
Real Sociedad e PSG si sfidano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'2-0 dell'andata in favore dei francesi. Ecco le formazioni ufficiali della sfida: Real…
Real Sociedad-PSG, probabili formazioni: Oyarzabal titolare, dal 1' Barcola
Quasi tutto pronto per Real Sociedad-Paris Saint Germain. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 allo stadio municipale di Anoeta.
Il pronostico pende nettamente a favore del PSG, che viaggia spedito verso il titolo di campione di Francia. La squadra di Galtier, nonostante il pareggio casalingo contro il Rennes, vanta un ruolino…
Ieri il Paris Saint-Germain è uscito vincitore dalla sfida contro la Real Sociedad. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Achraf Hakimi presso Sky: Bayern Monaco, Tuchel a rischio: l’ex…
Dovremo aspettare ancora un po' per scoprire dove giocherà Kylian Mbappé la prossima stagione. Nasser al-Khelaïfi, a margine del Congresso UEFA che si è svolto oggi a Parigi, dove è stato riconfermato…
Strasburgo-PSG è una partita di cartello della ventesima giornata di Ligue 1 e si giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 21:00 allo Stadio della Meinau di Strasburgo. Le due squadre si trovano in…
PSG-Monaco, formazioni ufficiali: Ramos e Mbappé sfidano Ben Yedder. Out Zaire-Emery Termina l'anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1 tra il PSG e il Monaco. Partita che termina con il…
Ritorna la Ligue 1 dopo la sosta per le nazionali e lo fa con il big match della giornata. PSG e Monaco si sfidano per i piani alti della classifica. Gli uomini di Luis Enrique vogliono consolidare il…
Al Parco dei Principi questo venerdì alle 21.00 va in scena l'anticipo della tredicesima giornata della Ligue 1 con il big match tra PSG e Monaco. Una partita che potrebbe dire la sua in ottica…
Dopo un inizio di campionato in cui sembrava inarrestabile, il Psg ha dimostrato di avere ancora dei limiti, soprattutto quando si trova di fronte a squadre che giocano con intensità e coraggio. La…
Parola a Stefano Pioli. L'allenatore del Milan - ai microfoni di Sky Sport - ha commentato la sfida da poco terminata tra la compagine rossonera e il Paris Saint Germain, terminata 2-1, grazie ai gol…
La squadra di Pioli torna a vincere in Champions League e rimette in discussione la qualificazione dopo il 2-1 al Psg. Skriniar trova subito il vantaggio per i suoi ma immediato arriva il pari in…
Torna la Champions League. A San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e il Paris-Saint-Germain. Nell'ultimo turno i francesi si sono imposti 3-0 al Parc Des Princes. Rossoneri chiamati ad una…
Ulteriore traguardo di prestigio per il Palermo targato City Football Group. Il club di viale del Fante ha annunciato nei giorni scorsi l'ingresso ufficiale nell’ECA, l’European Club Association, che…
Psg-Milan, Pioli: "Risultato pesante ma il girone non finisce con questa partita"
Troppo Paris Saint Germain per questo Milan. Lo sa bene Stefano Pioli che nel post-partita ai microfoni di Prime Video dice: "Risultato pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare ma…