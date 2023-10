Psg-Milan, Pioli: “Risultato pesante ma il girone non finisce con questa partita”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Milan, Stefano Pioli, a margine della sconfitta rimediata in Champions League contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Troppo Paris Saint Germain per questo Milan . Lo sa bene Stefano Pioli che nel post-partita ai microfoni di Prime Video dice: "Risultato pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare ma dovevamo giocare meglio, abbiamo fatto troppi errori sul piano tecnico. Loro hanno sfruttato le occasioni avute, nel secondo tempo è diventato tutto più difficile".

L'allenatore rossonero prosegue in merito all'occasione fallita da Pulisic : "Poteva portare un po' di più la palla prima di decidere se calciare o passarla, ma non era facile sviluppare manovre pulite perché facevano molta pressione"

Secondo quanto raccolto dai dati Opta il Milan è la prima squadra italiana a restare a digiuno in cinque partite consecutive disputate in Champions League tra l'anno scorso e quest'anno. "Si è sempre preoccupati quando perdi due partite di fila, ho visto cose che possiamo sviluppare meglio. Dobbiamo crescere, il girone non è finito con questa partita però ovviamente dobbiamo correre e fare bene a partire da Napoli".