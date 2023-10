Champions League: sconfitte per Lazio e Milan, Manchester City ok con lo Young Boys

Serata da dimenticare per le squadre italiane impegnate in Champions League. La Lazio di Maurizio Sarri perde malamente in terra olandese contro il Feyenoord. La squadra guidata da Slot conquista il primato nel Gruppo E in virtù del pareggio tra Atletico Madrid e Celtic. La doppietta di Gimenez e la rete di Zerrouki stendono i biancocelesti a cui non basta il gol di Pedro su rigore. Il Milan di Stefano Pioli perde tre a zero in casa del Paris Saint Germain e vede complicarsi il proprio cammino nella massima competizione europea. Sia chiaro è ancora tutto in gioco ma i rossoneri al giro di boa del girone occupano l'ultima posizione a due punti frutto di due pareggi e una sconfitta. Per i rossoneri ancora a zero la casella dei gol segnati in questa fase a gironi di Champions League. Sensazione che Leao e compagni debbano necessariamente cambiare marcia per staccare un pass per la fase successiva. Il team di Luis Enrique vince e convince con i gol di Mbappé, Kolo Muani e Lee Kang.