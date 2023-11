PSG-Monaco, le probabili formazioni: Mbappé sfida Ben Yedder. Out Zaire-Emery

Al Parco dei Principi alle 21.00 va in scena l'anticipo della tredicesima giornata della Ligue 1 con il big match tra PSG e Monaco.

Mediagol ⚽️

Al Parco dei Principi questo venerdì alle 21.00 va in scena l'anticipo della tredicesima giornata della Ligue 1 con il big match tra PSG e Monaco. Una partita che potrebbe dire la sua in ottica scudetto per i parigini ma che allo stesso tempo potrebbe riaprire la lotta al vertice.

Il Paris Saint-Germain è un rullo compressore che sa solo vincere, almeno in campionato, con il sorpasso in cima nella scorsa giornata dopo il pari del Nizza. Tuttavia, il pressing in classifica dei rossoneri e dello stesso Monaco insedia ancora la capolista che si trova solamente a +1 sulla seconda. Sei vittorie consecutive in Ligue 1 con il solo Milan ad aver infastidito i parigini ma in Champions League ed a San Siro. Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Sergio Rico e Marquinhos sono gli assenti in casa PSG, con Luis Enrique che dovrà valutare anche le condizioni di Marco Asensio, attualmente in dubbio per il match.

Il Monaco al momento tiene salda la propria posizione in zona Champions League al terzo posto ma le ambizioni sono rivolte anche ad obiettivi più prestigiosi. I tre punti del Parco dei Principi potrebbero proiettare la compagine di Hutter in vetta proprio insieme ai parigini a quota 27. Gli assenti in casa Monaco sono Eliesse Ben Seghir, Mohammed Salisu, Myron Boadu, Caio Henrique, Breel Embolo e lo squalificato Youssouf Fofana.

Le probabili formazioni — PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skirniar, L. Hernandez; Dembelé, Vitinha, Ugarte, Kang-In Lee; Gonçalo Ramos, Mbappé.

MONACO (3-4-3): Köhn; Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Zakaria, Camara, Jakobs; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.