PSG-Real Sociedad, Hakimi: “Seguo sempre l’Inter. Penso possa vincere lo scudetto”

I numeri di Hakimi in questa stagione. Protagonista per 90 minuti più recupero contro i baschi, il laterale marocchino - legato al PSG da un contratto fino al 2026 - si è confermato un titolare fisso anche con l'avvento di Luis Enrique in panchina. Per lui 24 partite stagionali, con un bottino personale di 4 gol e 5 assist.

All'Inter un anno da star. Arrivato in nerazzurro nel 2020 dal Borussia Dortmund per 40 milioni di euro più 5 di bonus, Hakimi è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto da Conte con 37 presenze in campionato, 7 gol e 8 assist. In estate la cessione al Paris per 60 milioni di euro più 11 di bonus, senza mai dimenticare il grande rapporto con l'Inter: in più occasioni l'esterno è stato avvisato a San Siro in occasioni di partite che hanno coinvolto la squadra di Simone Inzaghi, e con molti giocatori del suo spogliatoio ha mantenuto ottimi rapporti.