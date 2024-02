Bayern Monaco, Tuchel a rischio: l’ex Chelsea dovrebbe rimanere in Germania

La posizione di Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è a rischio. L'ex Chelsea dovrebbe rimanere per mancanza di opportunità

⚽️ 15 febbraio - 15:59

Deludente prova del Bayern Monaco contro la Lazio. 1-0 in favore degli uomini di Sarri. Di conseguenza nascono dubbi sulla panchina. Tuchel è a rischio? La risposta è sì, perché le viti della sua panchina si stanno svitando. Ma il club tedesco per il momento non ha intenzione di cambiarlo. È una decisione particolare, ma ha perfettamente senso dopo quello che è successo l'anno scorso con Nagelsmann: il tecnico era stato esonerato a causa dei risultati non straordinari in campionato, ma anche perché c'era l'ex Chelsea disponibile, nome che aveva avuto un plebiscito all'interno della società e che c'era il rischio che potesse accettare le offerte di altri club. Quindi prevenire, in quel caso, è stato meglio che curare, quindi fuori Nageslmann in un momento topico (anche se aveva fatto sei su sei in Champions) e dentro l'allenatore che convince tutti.

Questo è il motivo per cui Tuchel è ancora sulla panchina. Non è una questione economica, ma di opportunità. Attualmente non c'è un nome che scalda i cuori della dirigenza bavarese, nemmeno quello di Hansi Flick, che ha dato l'ultima Champions proprio ai bavaresi. Se è vero che basterà una sconfitta - sia in campionato che in Champions - a far esplodere la situazione, dall'altra si respira ottimismo circa la possibilità di recuperare sia sul Bayer Leverkusen che sulla Lazio. Certo, l'eliminazione con i biancocelesti peserebbe, una sconfitta significherebbe dire addio al Meisterschale. Xabi Alonso è il nome preferito per l'anno prossimo ma c'è il Liverpool che ha giocato d'anticipo.

E Mourinho? Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un suo interessamento per il tedesco, lingua che non conosce ancora. L'accostamento con il Bayern non è peregrino: la squadra attualmente ha perso autostima ed è in confusione tattica, servirebbe un motivatore con idee semplici ma abbastanza credibile. Insomma, una figura alla Jupp Heyncknes che, attualmente, non c'è. Mourinho avrebbe senso, ma per ora non convince fino in fondo. Anche se non è da escluderlo totalmente, nemmeno in questo momento storico.

