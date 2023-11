PSG-Monaco 5-2: gol ed emozioni al Parc Des Princes. Enrique consolida il primo posto

Termina l'anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1 tra il PSG e il Monaco. Partita che termina con il risultato di 4-2. Match ricco di emozioni e gol. Inizio importante degli ospiti che al 14' passerebbero in vantaggio con Vanderson ma il gol viene annullato dal var per fuorigioco. Passano quattro minuti e i parigini segnano grazie all'ex Benfica Goncalo Ramos. Altri quattro minuti e Minamimo, l'ex Liverpool, pareggia i conti. Intorno al 40' avviene un episodio importante. Rigore per gli uomini di Luis Enrique con Mbappé che trasforma. Nella ripresa il PSG chiude i conti in due minuti. Tra il 70' e il 72' prima Dembele e poi Vitinha regalano la vittoria ai suoi. Passano tre minuti e Balogun riesce ad accorciare le distanze. Nel 7' minuto di recupero Kolo-Muani rifila il quinto gol agli uomini di Hutter. Sfida che terminerà così. Con questo successo la formazione di Donnarumma consolida il primo posto; ospiti che si allontanano dalla vetta.