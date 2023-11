Reims-PSG, le probabili formazioni: Luis Enrique con Ramos e Mbappé. C’è Mukiélé

La preview e le probabili formazioni del match di Ligue 1, valido per la dodicesima giornata tra Reims e PSG di Luis Enrique.

⚽️

Dopo un inizio di campionato in cui sembrava inarrestabile, il Psg ha dimostrato di avere ancora dei limiti, soprattutto quando si trova di fronte a squadre che giocano con intensità e coraggio. La sconfitta contro il Milan in Champions League è stata particolarmente dolorosa, perché è arrivata dopo una gara in cui il Psg ha creato tanto, ma non è stato in grado di concretizzare le proprie occasioni. La prestazione di Mbappé, in particolare, è stata sottotono, e questo ha fatto calare di non poco il tasso di pericolosità dei transalpini.

Il ko esterno con la banda di Pioli ha anche complicato la situazione in Champions League. I parigini sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, ma ora dovranno vincere le due partite che li aspettano contro Newcastle e Dortmund, sia in casa che in trasferta. In campionato, invece, il Psg è secondo in classifica, ma il Nizza è a soli due punti di distanza con una partita in più. La sfida contro il Reims, in programma sabato, sarà quindi fondamentale per la compagine di Luis Enrique, che non può permettersi di perdere punti se vuole prendere la prima posizione.

Il Reims è una squadra che gioca un calcio molto propositivo e che non ha paura di affrontare le grandi squadre. I biancorossi, in particolare, sono trascinati dai gol dell'attaccante maltese Teuma, che ha già segnato 4 gol in campionato. Non sarà quindi facile per il Psg vincere a Reims, ma la squadra parigina ha tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti. Il Paris Saint Germain dovrà però ritrovare la concentrazione e la determinazione che aveva perso contro il Milan, se vuole vincere la partita e mantenere la testa della classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REIMS (3-4-3): Diouf; Agbadou, Okumu, Abdelhamid; Foket, Richardson, Matusiwa, Wilson-Esbrand; Ito, O. Diakité, Daramy.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mukiélé, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Reims e PSG è in programma sabato alle 17:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.