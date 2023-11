Modena-Sampdoria, le probabili formazioni: Pirlo con Esposito e Borini. Ok Manconi

La partita Modena-Sampdoria è un match fondamentale per entrambe le squadre. I blucerchiati, reduci dalla vittoria contro il Palermo, vogliono dare continuità ai risultati positivi e scalare la classifica. I Canarini, invece, vogliono confermare il buon momento di forma e consolidare il quarto posto. La squadra di Pirlo dovrebbe presentarsi con il consueto 4-3-1-2. In porta ci sarà Stankovic, con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano in difesa. A centrocampo spazio a Kasami, Yepes e Vieira, con Askildsen o Delle Monache alle spalle di Borini ed Esposito. Il Modena dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 dai principi offensivi. In porta ci sarà Seculin, con Oukhadda, Riccio, Zaro e Ponsi in difesa. A centrocampo Palumbo, Magnino e uno tra Duca e Guiebre, con Tremolada e Bohzanaj a supporto di Manconi. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre che hanno le carte in regola per vincere e comandare le operazioni. I blucerchiati hanno la qualità in attacco per fare male, ma i Canarini sono in fiducia e non hanno paura di giocare a viso aperto.