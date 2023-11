Modena-Sampdoria, Bianco: “Pirlo? Abbiamo frequentato lo stesso corso per allenatori”

Bianco presenta la sfida tra il suo Modena, attualmente quarto in Serie B, contro la Sampdoria in ripresa dopo la vittoria contro il Palermo.

"La Sampdoria ha una squadra che all’inizio del campionato è stata probabilmente condizionata dai fatti non calcistici dell’estate; adesso è una realtà in crescita, la classifica non rispecchia i suoi reali valori. Hanno dato consapevolezza e autostima a una squadra all’inizio di un nuovo percorso; abbiamo voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi prima della sosta e, come sempre, per arrivare al risultato serviranno tante componenti”, ha continuato.