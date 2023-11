Modena-Sampdoria, Pirlo: “Vittoria col Palermo cambia davvero la vita. Verre out…”

I tre punti ottenuti contro il Palermo sono ossigeno per la Sampdoria e soprattutto per Pirlo che ora vede l'ostacolo Modena in Serie B.

La Sampdoria ha preso una boccata d'ossigeno dopo la vittoria contro il Palermo ed il tecnico Andrea Pirlo è dunque rimasto alla guida dei blucerchiati. Il prossimo impegno dei liguri è dunque al "Braglia" contro il Modena, e l'allenatore ex Juventus ha presentato così questa sfida in sala stampa, tornando anche sulla vittoria contro i rosanero:

VERRE SQUALIFICATO -"Abbiamo soluzioni diverse. Vedremo anche oggi, c'è qualche influenzato da vedere e valuteremo domani chi sta bene e non sta bene. Qualche soluzione diversa l'abbiamo provata, poi in base a chi starà bene deciderò. Davanti abbiamo più soluzioni: De Luca La Gumina o anche Askildsen che può giocare in quella posizione. Davanti non siamo pochi e avrò i giocatori per poterli mettere nelle condizioni migliori di esprimersi".