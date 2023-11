Venezia-Catanzaro, le probabili formazioni: Vanoli e Vivarini per inseguire il Parma

La tredicesima giornata di Serie B si apre subito con un big match. Questo venerdì alle 20.30 scenderanno in campo Venezia e Catanzaro, due formazioni che sono partite benissimo in questo campionato, con i lagunari che stanno rispondendo positivamente alle attese mentre i calabresi vogliono regalare un sogno da neopromossi ai propri tifosi. Rispettivamente seconda e quinta in classifica, entrambe le formazioni puntano a recuperare terreno per evitare la fuga della capolista Parma. Una partita che vedrà protagonisti due bomber: Joel Pohjanpalo da una parte, Pietro Iemmello dall’altra. Nonostante la scena in questa prima porzione di campionato se la siano presa prevalentemente Pierini e Vandeputte .

Il Venezia vuole portarsi momentaneamente a -2 dal Parma ed allo stesso tempo prendere le distanze da una delle concorrenti per la lotta alla promozione, nonostante l'obiettivo primario dei giallorossi sia il mantenimento della categoria. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite per gli arancioneroverdi che sono caduti solamente al "Mapei Stadium" contro la Reggiana, mentre in casa solo il Palermo è stato "corsaro" al Penzo. Per quanto riguarda la formazione, Vanoli potrebbe far partire Johnsen dalla panchina per cercare di spezzare gli equilibri a partita in corso. Il Catanzaro con questi potenziali tre punti potrebbe effettuare il controsorpasso al Palermo, trascinato dal gol di Mamadou Coulibaly lo scorso mercoledì. La partenza sprint dei calabresi si è bruscamente interrotta nelle ultime due uscite in cui sono stati raccolti zero punti, a causa delle sconfitte consecutive contro Como e Modena.