Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni: Dionisi con Boloca, Dia dal 1′

Sono undici i punti conquistati fin qui dagli emiliani, al quindicesimo posto in classifica. Uno score frutto di tre successi, due pareggi e ben sei sconfitte. L'ultima rimediata lo scorso weekend contro il Torino . Quattordici i gol all'attivo, diciannove le reti subite in undici partite. Mentre sono appena quattro i punti messi in cassaforte dalla Salernitana , l'unica squadra del campionato che non ha vinto ancora una partita, frutto di quattro pareggio e sette sconfitte. Sei le reti siglate fin qui, ventidue i gol incassati con Paulo Sousa prima e Filippo Inzaghi adesso.

"Sono convinto che dalla partita contro la Sampdoria in poi siamo un'altra squadra. Dobbiamo dare di più, non servono parole ma fatti. Abbiamo un grande handicap in classifica ma sono convinto che dando il massimo usciremo da questa situazione. Vogliamo regalare già da domani una grande partita e i tre punti alla nostra gente". Lo ha detto lo stesso Inzaghi in sede di conferenza stampa, alla vigilia del match. "Non è il periodo migliore dal punto di vista dei risultati. Io non sono mai preoccupato, se lo fossi dovrei alzare la mano, perché con la preoccupazione prendi decisioni sbagliate e affrettate. Io difficilmente sono contento, ma so riconoscere i momenti più o meno difficili e starci dentro, dobbiamo imparare a fare questo. Noi non siamo in un momento positivo ma non siamo in crisi", le parole di Alessio Dionisi.