Modena-Sampdoria, i convocati di Pirlo per l’Emilia: prima chiamata per tre primavera

Ritorna la Serie B. La Sampdoria dopo il successo contro il Palermo vuole continuare solcando l'onda dell'entusiasmo. Di fronte si troverà un Modena vittorioso al 95' contro il Catanzaro e al quarto posto in classifica. Al termine della rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la gara contro gli emiliani, in programma domani, sabato, al “Braglia” (ore 16.15) e valida per la 13. a giornata di campionato. Prima chiamata per i Primavera Lorenzo Costantino (maglia numero 38), Francesco Conti (maglia numero 39) e Fabiano D’Amore (maglia numero 41). Nel dettaglio l’elenco completo: