di Francesca Catalano Secondo giorno di ritiro in Trentino Alto-Adige dove il Palermo, dal 9 luglio fino al 4 agosto, svolgerà il consueto raduno in vista del prossimo campionato di Serie B, con…
Press Room
di Francesca Catalano Primo giorno di ritiro in Trentino Alto-Adige dove il Palermo, dal 9 luglio fino al 4 agosto, svolgerà il consueto raduno in vista del prossimo campionato di Serie B, con…
Cinque a zero. E' questo il risultato maturato ieri pomeriggio nel corso del test amichevole andato in scena tra Pisa e Palermo, presso il Campo Sportivo Comunale Marinoni di Rovetta. Quattro i gol…
Zero a dodici, è questo il risultato maturato ieri pomeriggio dopo la prima amichevole stagionale del Palermo, disputata a Marineo contro la formazione locale dell**'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio**.
PRESS ROOM, Stellone alla vigilia del Carpi: "Match da non sottovalutare. Out Trajkovski e Murawski, ecco cosa chiederò alla squadra..."
Il Palermo torna in campo in occasione del turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del campionato di Serie B: i rosanero, tra le mura dello Stadio Cabassi, saranno domani sera ospiti del…
PRESS ROOM, Stellone alla vigilia del Venezia: "Mai accontentarsi, abbiamo qualità. Il turnover serve, ecco chi giocherà..."
Tra ventiquattro ore avrà inizio la nona giornata del campionato di Serie B: ad aprire le danze saranno Palermo e Venezia, tra le mura del 'Renzo Barbera'. Il tecnico rosanero Roberto Stellone,…
Juventus, Allegri: "Higuain diffidato, non mi interessa. Tifosi del Napoli allo Stadium? Ecco cosa ne penso..."
Massimiliano Allegri ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa della partita tra Juventus e del finale di stagione. "Dopo il +6 di Domenica ho sentito gente parlare di scudetto certo, ma bisgona…
Il centrocampista del Palermo, Eddy Gnahoré, torna a parlare in conferenza stampa a distanza di qualche settimana dal suo arrivo. SERIE B - "Ho delle sensazioni positive, mi sono sentito subito bene…
FOTO, bombe sexy e calciatori. Le donne più belle della Serie A dopo il calciomercato
Iachini e le sue idee: "Zamparini parla così, ma mi stima. Palermo, sbagliamo troppo"
Una settimana di critiche, di calci in c..., di condizionali al posto del presente indicativo, di 'andrebbe' e 'va' (qui le risposte chiarificatrici). Maurizio Zamparini ha nuovamente puntato il dito…
Brugman si fa spazio: "Datemi le chiavi del centrocampo e farò la differenza. Maresca un maestro, quello sfogo sui social..."
"Non mi aspettavo di giocare mercoledì al San Paolo e, quando Iachini mi ha detto di scaldarmi, ero contento. Certo, avevo un po' d'ansia, soprattutto perché avrei giocato in un campo così importante…
Iachini scende in campo: "So come affrontare Sarri e il Napoli. Palermo, battiamo colpo su colpo"
A Napoli per provare a ripetere quanto di buono fatto vedere sabato contro l'Inter. Rispetto, intensità e cinismo: queste le tre parole magiche dei rosa che sognano una notte carica di gioie. Al San…
PRESS ROOM, Iachini medita il colpaccio: "Inter, so come fermarti. Sorrentino il mio Buffon, la formazione..."
Dare continuità alla prestazione offerta al Dall'Ara contro il Bologna e provare a far punti nel match di domani con l'Inter. Questo l'imperativo categorico del Palermo di Beppe Iachini che, nel…
Zamparini: "Rinnovo Sorrentino? Rispondo così. Mercato in entrata? Palermo, preparati ad accogliere altri 3-4 giovani a gennaio"
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha risposto alle dichiarazioni di ieri di Sorrentino a proposito del suo rinnovo. "Lui è il nostro capitano,…
PRESS ROOM, Sorrentino e gli occhi della tigre: "Odio i ritiri, tutto sul mio rinnovo. Zamparini? L'avevano informato male"
Fuori gli artigli... e non solo. Stefano Sorrentino non si nasconde dietro la diplomazia e, nell'odierno incontro con la stampa, parla chiaro. Senza giri di parole né peli sulla lingua. Tratta…
PRESS ROOM, Iachini ritrova il sorriso: "Zamparini si fida di me. Tifosi, continuate a sostenerci. Ne verremo a capo"
Sorriso e convinzione. Sono gli ingredienti per tornare a vincere. Nel consueto incontro della vigilia di campionato con la stampa, il tecnico del Palermo, Beppe Iachini, ha dato dimostrazione di aver…
Giancarlo Gonzalez verso il recupero: "Tutto sul mio momento 'no'. Palermo, ripartiamo. Zamparini, andare in ritiro decisione giusta"
di Claudio Scaglione Un vero comandante non abbandona mai la propria nave. Chiedere a Giancarlo Gonzalez per ottenere conferme. Il difensore costaricense sta vivendo il periodo più critico della sua…
PRESS ROOM, il ritorno di Maresca: "Ero con due piedi fuori, ma adesso qualcosa è cambiato. Vogliamo salvare Iachini, Brugman è il futuro del Palermo"
E' tornato Maresca. Mesi da incubo per il regista, escluso inizialmente dal progetto tecnico, ma adesso reintegrato definitivamente dal mister Beppe Iachini. La voglia è sempre la stessa, come quella…
PRESS ROOM, Rigoni il leader: "Vincere a Bologna è essenziale. Rispondo così a Zamparini, abbiamo un solo problema. Voglio salvare Iachini"
"Siamo messi meglio dell'anno scorso ma siamo sempre in un momento difficile. Le sconfitte consecutive non fanno piacere a nessuno. Abbiamo fatto buone partite, ma i risultati sono stati quelli. E' un…