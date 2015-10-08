Brugman si fa spazio: "Datemi le chiavi del centrocampo e farò la differenza. Maresca un maestro, quello sfogo sui social..." Mediagol40 Mediagol40 30 ottobre 2015 - 15:15 30 ottobre

"Non mi aspettavo di giocare mercoledì al San Paolo e, quando Iachini mi ha detto di scaldarmi, ero contento. Certo, avevo un po' d'ansia, soprattutto perché avrei giocato in un campo così importante…