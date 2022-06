Padova-Palermo 0-1, rosanero a 90′ dal sogno Serie B: l’analisi di Baldini e Valente

L'analisi post-partita del tecnico del Palermo, Silvio Baldini e dell'esterno, Nicola Valente, dopo il successo per 1-0 dell'Euganeo contro il Padova. Domenica gli ultimi 90' in programma al "Renzo Barbera" per l'ultimo atto della Finale playoff di C

Gioia rosanero anche all'Euganeo. Dopo Trieste, Chiavari e Salò gli uomini di Silvio Baldini espugnano anche Padova nel primo atto del doppio confronto della Finale playoff di Serie C. Un Palermo concreto, quello sceso in campo in terra veneta, al quale è bastato il gol messo a segno al 10' del p.t. da Roberto Floriano, per portare sul proprio binario la prima delle due sfide che aggiudicheranno l'ultimo posto disponibile verso al prossima Serie B 2022-2023. Concentrati e ordinati, De Rose e compagni hanno saputo arginare senza alcun particolare affanno le sortite offensive della formazione patavina guidata da Massimo Oddo. Al termine della gara dell'Euganeo, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha analizzato la vittoria sul Padova, nel corso della conferenza stampa post-partita.

L'ANALISI - "Floriano? Un cambio quello con Soleri che avevo programmato. Si è allenato cinque giorni, senza fare la partita con la Feralpi, normale non potesse avere 90 minuti. Soleri è un giocatore importante, fresco che ha delle giocate nelle gambe. Nei calci piazzati è stato fondamentale, avevamo bisogno di centimetri ed Edoardo ci ha dato una mano. Abbiamo giocato come fosse una gara secca, senza gestirci, peccato all'ultimo per non aver sfruttato delle ripartenze sul loro cambio modulo, sbagliando dei palloni filtranti, ma questo non conta. L'importante era vincere e pensare da domani che abbiamo perso. Se la penseremo così raggiungeremo il paradiso, anche davanti al nostro stadio. Io penso ad allenare la squadra, felicità e gioia in città la respiri ogni giorno. Non bisogna contenere nulla, solo gioire. Se avessi perso, cosa avrei dovuto dire? Io preferisco partire da uno a zero per me, giocando il ritorno in casa e facendo come stasera, pensando non di aver vinto ma di dover recuperare. Io voglio continuare a vivere Palermo, per cultura e rispetto che c'è, mi accontento di questo. Progetti futuri verranno eventualmente dopo".

L'IMPORTANZA DELLA PRESTAZIONE - "Damiani? A Monopoli e a Bari ha giocato Dall'Oglio. Anche Odjer avrà possibilità di sostituirlo. Mi dispiace per il momento del ragazzo, ma possiamo porre rimedio. In diverse occasioni ha giocato Dall'Oglio, non è questo il problema. Possono giocare tutti, non conta chi, bisogna pensare alla prestazione. Fella? L'ho abbracciato nel finale per un motivo particolare, tra noi due, domenica forse lo sveleremo. Il calcio è fatto di episodi. Il salvataggio di Marconi avrebbe messo in croce Massolo, ma siamo qui anche grazie a lui che ha parato due rigori. Siamo felici, da domani bisogna resettare, pensando di dover fare due gol al Padova".

LE INSIDIE - "Diffidati? È andata bene, dispiace che l'abbia preso Damiani in occasione di un fuorigioco. L'importante è che il Palermo abbia vinto questa gara e che possa giocarsela con un vantaggio al ritorno. Noi abbiamo fatto la partita in base alle loro caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a correre e a stringere gli spazi, gestendo bene l'uno contro uno perché il Padova in profondità fa male".

Al termine della vittoria conquistata contro il Padova, in mixed zone anche Nicola Valente, esterno offensivo del Palermo di Silvio Baldini, che in conferenza stampa ha analizzato lo 0-1 dell'Euganeo.

"Un percorso bello, siamo partiti con poca gente che credeva in noi, ma adesso siamo qui a giocarci le nostre carte. Dobbiamo stare sul pezzo per domenica, ce lo siamo detti anche nello spogliatoio. Siamo già concentrati, dovremmo fare un'altra grande partita domenica. Questa squadra ha lavorato sempre al massimo, credevamo di poter arrivare a questo punto, ma adesso abbiamo questa sfida davanti, non è ancora finita. A dirlo adesso è facile, ma la squadra è stato spesso contestata, anche se stava lavorando sulle fondamenta che sono alla base di questo periodo qui. Adesso dobbiamo chiudere la pratica, con la partita di domenica. Nessuna euforia, quella si gestisce con il lavoro. Il mister sa come fare, noi vogliamo dare questa soddisfazione alla città e cercheremo di farlo domenica. Salvataggio Marconi? Un gruppo fantastico, sono contento per Ivan che ha fatto una partita stupenda come sempre. Tutti hanno giocato in maniera incredibile, in tutte le partite. Un onore far parte di questa famiglia, poche volte in carriera ti capita. In qualche partita ho avuto dei cali e loro mi hanno sempre aiutato, con una parola di conforto e dei gesti importanti. Sono contento di far parte di questo gruppo. Gol mancato? Baratto tranquillamente la vittoria con zero reti mie. Deve vincere il Palermo, non deve segnare Valente. Io devo essere utile alla squadra, non cambia se segna qualcun altro. L'importante è che il Palermo ottenga il massimo. Domenica sarà un'altra battaglia, nella quale spero di essere utile con un gol o con un assist".