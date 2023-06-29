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Padova, ufficiale il nuovo portiere: arriva dal Monza

Il Padova sta lavorando per regalare al proprio tecnico il miglior organico per la prossima stagione di Serie B. I veneti, dopo aver chiuso acquisti del calibro del Papu Gomez e di Baselli, si…

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CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: VALENTE AL PADOVA

M. ⚽️️

IL COMUNICATO DEL PALERMO Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto al Padova Calcio il calciatore Nicola Valente. L’attaccante si trasferisce a titolo definitivo. A Nicola i migliori auguri per il…

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CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: VASIC È ROSANERO

M. ⚽️️

Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Calcio Padova le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30…