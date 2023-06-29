Padova
Il Padova sta lavorando per regalare al proprio tecnico il miglior organico per la prossima stagione di Serie B. I veneti, dopo aver chiuso acquisti del calibro del Papu Gomez e di Baselli, si…
La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Jeremie Broh è un nuovo giocatore del Padova. Di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento. “Il Palermo…
Nicola Valente ha deciso: l'attaccante classe 1991 sarà un giocatore del Padova anche nella stagione 2024/2025. Secondo quanto riportato da "TrivenetoGoal", l'ex Palermo avrebbe respinto tutte le…
Dopo il rinvio di ventiquattro ore causato dell'allerta meteo diramata in Veneto per il possibile rischio di esondazione del fiume Bacchiglione situato a poche decine di metri dal "Menti", Vicenza e…
"Pelligra era molto arrabbiato, aveva previsto tanti ospiti internazionali per questa finale di Coppa Italia che per lui rappresenta un motivo di vanto". Lo ha detto Vincenzo Grella, intervistato ai…
Catania, niente ricorso: "Vogliamo offrire l’esempio con un segnale forte"
Dopo i disordini verificatesi allo Stadio Euganeo di Padova in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Serie C, il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura dello stadio "Angelo Massimino"per…
Finale di ritorno di Coppa Italia al Massimino a porte chiuse e maxi ammenda di diecimila euro per la società rossazzurra: è questo quanto deciso dal giudice sportivo dopo gli scontri avvenuti martedì…
Non si spengono i riflettori sui fatti accaduti durante Padova-Catania, finale di andata di Coppa Italia Serie C, andata in scena ieri sera all'Euganeo. Al duplice fischio, un gruppetto di supporters…
Cinque arresti e 8 agenti feriti, di cui quattro della digos e quattro del reparto Mobile: è questo il bilancio a margine degli scontri avvenuti durante la gara Padova-Catania, finale di andata di…
"I fatti accaduti a Padova gettano un'ombra negativa sulla grande dimostrazione di affetto da parte dei tifosi rossazzurri, arrivati a Padova da ogni parte del nord Italia e dalla Sicilia". E' la nota…
Scene da guerriglia urbana allo stadio "Euganeo" nel corso della finale di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Un gruppo di ultras rossazzurri, durante l'intervallo, ha sfondato il…
Il Catania si appresta a sfidare il Padova nell'andata della finale della Coppa Italia di Serie C in programma oggi all'Euganeo alle ore 20:00. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni…
Il Padova si appresta a sfidare il Catania nell'andata della finale della Coppa Italia di Serie C in programma oggi all'Euganeo alle ore 20:00. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni…
Padova-Catania, probabili formazioni della finale: out Valente, Zeoli con Chiricò
Quasi tutto pronto per Padova-Catania. Il match - valido per la finale d'andata di Coppa Italia Serie C - è in programma alle ore 20.00 allo Stadio Euganeo. CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: VALENTE…
Modena-Feralpisalò, Bianco: “Vogliamo ripartire e restare nelle posizioni nobili” Il Padova perde Nicola Valente per le prossime gare. L'esterno d'attacco biancoscudato ex del Palermo, si è procurato…
"La trattativa è stata molto veloce, tanto che ho subito detto di si quando il direttore ha chiamato il mio procuratore. Anche se avevo qualche richiesta, ho preferito il Padova". Lo ha detto Nicola…
CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: VALENTE AL PADOVA
IL COMUNICATO DEL PALERMO Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto al Padova Calcio il calciatore Nicola Valente. L’attaccante si trasferisce a titolo definitivo. A Nicola i migliori auguri per il…
Giocate buona parte delle gare della diciannovesima giornata di Serie C. Pareggiano a reti bianche Pro Vercelli-Virtus Verona e Atalanta U23-Arzignano. Successo per il Novara che batte in trasferta il…
Terza vittoria di fila per il Padova che complice la sconfitta interna subita dal Mantova contro il Trento, raggiunge i virgiliani al primo posto in classifica. Vittoria raggiunta al 96' grazie al…
VIDEO Casertana-Catania, pazzesco Chiricò: l’ex Padova segna un gol da centrocampo Il Padova è primo in classifica nel girone A di Serie C. La società veneta è stata due volte vicina alla promozione…
[Format a cura di Anthony Massaro] La Serie C 2023-2024 si appresta ad essere un campionato infuocato! Il ritorno del Catania tra i professionisti, il desiderio di riscatto di Crotone, Foggia e…
CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: VASIC È ROSANERO
Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Calcio Padova le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30…
Sono arrivate le prime dichiarazioni di Aljosa Vasic con riferimento al suo prossimo club, ovvero il Palermo. Il talentuoso fantasista di origini bosniache ma cresciuto proprio a Padova, ha da pochi…
Manca solo l'ufficialità: il Palermo ed Aljosa Vasic sono pronti a creare insieme un nuovo legame. Il fantasista prossimo all'addio con il Padova si è distinto nello scorso campionato di Serie C con…
Calciomercato Palermo, Fella verso Padova: nodo ingaggio, la richiesta di Mirabelli
"Aljosa Vasic si appresta a diventare un giocatore del Palermo", apre così l'edizione odierna de “Il Mattino di Padova” che punta i riflettori sull'asse tra il club biancorosso e la società targata…
Le ultime stagioni del Padova Calcio sono state tribolate, intense e soprattutto difficili da mandare giù. Due sconfitte consecutive in finale playoff in Lega Pro (contro Alessandria e Palermo) sono…
Giuseppe Fella - legato al Palermo da un contratto fino al 2025 - è virtualmente un nuovo giocatore del Padova. Secondo quanto riportato da "PadovaGoal", il club che milita attualmente in Serie C…
Parola a Francesco Paghin. Il presidente del Padova ha parlato ai microfoni di "PadovaGoal.it" della trattativa che vede impegnate il club biancoscudato ed il Palermo, per il trasferimento di Aljosa…