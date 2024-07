Padova, Valente ha deciso: l’ex Palermo rimarrà biancoscudato. Il no a Baldini…

Nicola Valente ha deciso: l'attaccante classe 1991 sarà un giocatore del Padova anche nella stagione 2024/2025. Secondo quanto riportato da "TrivenetoGoal", l'ex Palermo avrebbe respinto tutte le offerte arrivate in queste settimane. Fra queste, quella più concreta, quella del Pescara di Silvio Baldini. Valente intende dimostrare in biancoscudato di essere un giocatore importante, recuperando il tempo perduto lo scorso anno per via di un infortunio. L'ex numero 30 rosanero è approdato al Padova nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.