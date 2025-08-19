Padova, ufficiale il nuovo portiere: arriva dal Monza

Il Padova sta lavorando per regalare al proprio tecnico il miglior organico per la prossima stagione di Serie B. I veneti, dopo aver chiuso acquisti del calibro del Papu Gomez e di Baselli, si regalano un altro arrivo di ottimo livello: è ufficiale la firma di Alessandro Sorrentino, portiere proveniente dal Monza, in prestito con opzione di riscatto. Il 2002 ha giocato 7 match in Serie A lo scorso anno, e ha già accumulato una buona esperienza tra i brianzoli, il Pescara e il Frosinone. Acquisto di livello per i biancorossi che lotteranno per fare il miglior campionato possibile, e acquisti di rilievo come quelli appena citati daranno una grande mano per raggiungere l'obiettivo.