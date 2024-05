Vicenza-Padova, probabili formazioni: Vecchi senza Cavion, 4-3-3 per Oddo

Dopo il rinvio di ventiquattro ore causato dell'allerta meteo diramata in Veneto per il possibile rischio di esondazione del fiume Bacchiglione situato a poche decine di metri dal "Menti", Vicenza e Padova si preparano a scendere in campo per affrontarsi questa sera alle 20:30 nel primo atto dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Match tra due compagini reduci da una stagione brillante che gli ha permesso di chiudere il campionato - rispettivamente - al secondo e al terzo posto del Girone A, alle spalle del Mantova, promosso con 80 punti.