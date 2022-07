Marineo-Palermo 0-12: l’analisi di Baldini al termine del primo test amichevole

Zero a dodici, è questo il risultato maturato ieri pomeriggio dopo la prima amichevole stagionale del Palermo , disputata a Marineo contro la formazione locale dell 'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio . Nel test programmato contro la formazione marinese, dopo la prima settimana di ritiro estivo, sugli scudi Giuseppe Fella autore di una tripletta nello 0-4 che ha chiuso la prima frazione di gioco. Partenza sprint anche nella ripresa, quando nel giro di pochi minuti dal Corona sigla la sua doppietta personale. Nel corso della gara a segno anche Silipo, Felici, Somma e Broh . Al termine del match il tecnico del Palermo , Silvi Baldini ha parlato ai microfoni della stampa presente per fare un bilancio di questi primi sette giorni di ritiro estivo della formazione rosanero.

A MARINEO PER SCARAMANZIA - “Siamo venuti a fare una sgambata, qui a Marineo abbiamo diversi amici e l’anno scorso ci ha portato fortuna visto che siamo saliti in Serie B. Speriamo possa essere di buon auspicio anche quest’anno e che ci possa aprire le porte per la Serie A. Le condizioni di Accardi, Damiani e Soleri? Dovreste parlare coi dottori e coi fisioterapisti, so che hanno avuto dei problemini. Aspettiamo il referto. Bilancio dopo una settimana di ritiro? Nessun bilancio. Il gruppo è sempre lo stesso e ci siamo allenati 28 giorni l’ultima gara giocata. Oggi era una giornata molto calda, era una partita giocata tra amici".