Virtus Entella-Palermo 1-2, acuto rosanero a Chiavari: l’analisi di Baldini e Brunori

In mixed zone, il tecnico del Palermo Silvio Baldini e l'attaccante, Matteo Brunori, hanno analizzato l'1-2 esterno di Chiavari davanti a 1.111 supporters rosanero, nel match d'andata del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C

SQUALIFICHE E DIFFIDE - "De Rose e Dall'Oglio? Sono entrambi importanti, hanno una certa esperienza. Se De Rose sta fuori per 1,2,3 poartite chi lo sostituisce fa bene, ma l'esperienza che da sul lungo periodo fa la differenza. Sabato Jacopo non ci sarà, ma ci sarà De Rose, andremo a giocare la nostra partita sapendo che non ci mancherà nessuno. Trasferte? Il frutto dell'autostima che cresce, abbiamo lavorato anche sulle situazioni in cui gli avversari avrebbero potuto farci male. L'importante è lavorare, consapevoli che la nostra forza è data dal lavoro durante la settimana che facciamo con passione. Questo è il lavoro più bello che si possa fare, che desideri fin da bambino, ed è per questo che l'applicazione giornaliera e l'analisi delle situazioni è fondamentale. Siamo contenti per oggi, ma se pensiamo che sia finita poi al ritorno paghi. Dovremo essere bravi a lavorare sulle situazioni che conosciamo. Ritorno? Non sono preoccupato, non ho paura. Bisogna avere anche il coraggio, eventualmente, di accettare le sconfitte. Serve coraggio, come abbiamo avuto al 96' di fare il fuorigioco, con i ragazzi che sanno di avere delle armi per fare male. L'hanno fatto nel momento più giusto, l'hanno deciso da soli e per me è stato bellissimo perché ho riconosciuto la loro consapevolezza del lavoro. La preoccupazione deve essere legato a qualcosa di negativo, ma in questo momento, comunque vada, di negativo non c'è nulla. Il Barbera sarà sold out, la gente ormai ha sposato l'idea che il Palermo vada in B e ci sosterranno fino alla fine. Massolo? Ha dimostrato che con lavoro e umiltà può giocare, avendo anche un portiere forte come lui dietro. Pelagotti purtroppo ha avuto questo handicap dell'operazione, ma adesso sta bene. Massolo ha fatto un'altra buona prestazione e deve continuare così".