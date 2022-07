Pisa-Palermo 5-0: l’analisi di Baldini al termine del ko nel secondo test amichevole

CANTIERE APERTO - "Preoccupato per i quattro gol subiti in mezz'ora? Non sono preoccupato, sono contento che è successo oggi perché abbiamo il tempo per rimediare. Se in mezz'ora prendi quattro gol vuol dire che lo spirito non era quello giusto. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto gli spareggi per andare in Serie A, ma questa non è un'attenuante. Queste sono sconfitte indolore, che ti aiutano a capire chi sei. Non sono preoccupato. Questa squadra è in via di definizione, siamo un cantiere aperto. Alcuni giocatori andranno via ed altri arriveranno. E' un bene che questa sconfitta sia arrivata oggi. Se non mettiamo passione vengono fuori i limiti che ti fanno capire chi sei. Ci sono diversi giocatori che ancora non hanno un'idea precisa del loro futuro e quindi ci sta che non abbiano entusiasmo. Questo a me dispiace, a prescindere da tutto non si possono prendere quattro gol in mezz'ora. Siamo consapevoli delle nostre problematiche, ben venga questa sconfitta in quanto sono sicuro che ci aiuterà".