FeralpiSalò-Palermo 0-3, dominio rosanero al Turina: l’analisi di Baldini e Soleri

In mixed zone, il tecnico del Palermo Silvio Baldini e l'attaccante, Edoardo Soleri, hanno analizzatolo 0-3 esterno contro la FeralpiSalò guidata da Stefano Vecchi, nel match d'andata delle semifinali playoff di Serie C.

Mediagol ⚽️

Un tris d'assi rosanero, che non lascia scampo alla formazione gardesana allenata da Vecchi, quello calato da Brunori, Floriano e Soleri, nella serata magica del Lino Turina di Salò. Zero a tre per la compagine allenata da Baldini. E' questo il risultato che alla termine dei 95' minuti di gioco premia la banda di Capitan De Rose e Compagni, facendo esplodere di gioia i 525 supporters rosanero, accorsi a Salò dalla Sicilia, per sostenere e supportare la squadra siciliana.

Palermo che già al termine della prima frazione di gioco ha messo una seria ipoteca sul match d'andata contro la FeralpiSalò, con un "uno-due" micidiale, prima con il gol messo a segno dal solito Matteo Brunori, che al 43' realizza la sua ventisettesima rete in campionato (la seconda in questi playoff). A chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0 per la formazione rosanero ci pensa Roberto Floriano, che in pieno recupero, sigla il gol raddoppio per gli uomini di Baldini, grazie alla preziosa imbucata in area confezionata per l'occasione da Samuele Damiani, autore di una prestazione magistrale in terra Lombarda. A sugellare la perfetta serata per la compagine rosanero, l'ennesimo rigore parato da Samuele Massolo, che dagli undici metri non si lascia Bucare da Miracoli, ipnotizzando il numero 9 della formazione di Vecchi e sigillando il risultato sul 2-0 per i siciliani. Ma all'86' la perla della serata, con Soleri che mette il sigillo finale in una partita praticamente perfetta e che dai venti metri inventa un gol al volo, dopo una spizzata di Gregorio Luperini. Il Palermo chiude dunque il primo atto contro la FeralpiSalò con un perentorio 0-3, tra gli applausi a scena aperta degli oltre cinquecento tifosi presenti nel settore ospiti del "Lino Turina". Al termine della sfida di Salò, il tecnico rosanero, Silvio Baldini ha analizzato la gara contro la compagine lombarda guidata da Stefano Vecchi, Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal mister nativo di Massa.

BENTORANTO DAMIANI - "Io dissi ai ragazzi quando ho visto la Nazionale con lo stadio pieno che noi avremmo potuto riempirlo. I tifosi avevano bisogno di vedere persone che mettono in campo tutto quello che hanno. La gente perdona gli errori quando ci metti il cuore. Siamo sempre stati sul pezzo, domenica bisogna rifare la stessa partita. Non molliamo, curiamoci fuori dal campo perché domenica ci sarà un'altra finale. Dico ai ragazzi di continuare così perché vedo che la gente li ama grazie all'impegno e non solo per i risultati conseguiti. Damiani? Inutile spendere parole per lui, io lo conosco bene. Quando era a Carrara giocava sempre così e poi ha conquistato la A con l'Empoli. Poi ha avuto un infortunio, le sue qualità non le scopro stasera. Io so che Damiani ha questi valori e deve sempre lavorare in questo modo. Se perde il ritmo, perde le sue qualità migliori. Deve continuare su questa strada".

FAME E CONCENTRAZIONE - "Sottovalutare il ritorno sarebbe l'errore più grosso. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una grande prestazione. Domenica al Barbera stessa fame davanti a 35 mila persone. Dobbiamo pensare alla prestazione, stando concentrati. Domenica dipende soprattutto dal nostro modo di interpretare le emozioni. Non dobbiamo gestire, dobbiamo andare avanti per la nostra strada perché il nostro obiettivo è vincere i playoff e per farlo dobbiamo avere fame di essere più forte degli avversari e delle difficoltà. Se non hai la maturità nel leggere ciò che accade non fai questo tipo di prestazioni. Ad inizio ripresa è bastato allentare la tensione per soffrire. In occasione del rigore Massolo è stato bravissimo, ha fatto una parata straordinaria su Miracoli che è un grande rigorista. Questa squadra gioca così perché ha la maglia rosa e nera. Senza l'affetto della gente non puoi fare questo salto di qualità. Questo salto di qualità ce l'ha fatto fare la gente che ci accetta anche quando sbagliamo. Stasera sentivo i tifosi avversari che sullo zero a due hanno smesso di incitare e la differenza tra il popolo rosanero e tutti gli altri è che i tifosi del Palermo hanno sposato questa causa e ci spingono. Nei giocatori è scattata autostima, questa gente per quello che ci sta dando dal punto di vista affettivo non possiamo tradirla"

LA SPINTA DEL PUBBLICO -"Sold out anche contro la Feralpisalò? Sapevamo che avremmo esaurito i biglietti anche per questa partita. Vedere la città che si innamora della propria squadra è la cosa più bella. Il palermitano è una persona che è diffidente ma se gli dai il cuore lui ti dà l'anima. Io ho fatto capire i ragazzi che la nostra cultura deve essere legata quella del popolo palermitano. Bisogna dare, senza pensare a ricevere. E' troppo bella la Sicilia, la vostra cultura e la vostra amicizia. Io sono gratificato per quest'affetto che la gente mi dimostra".

Al termine della gara, in conferenza stampa prost-partita è stata la volta anche di Edoardo Soleri, autore del gol capolavoro che ha sugellato il risultato sul 3-0 per la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in mixed zone dall'attaccante scuola Roma.

PALERMO E ROMA, SERATA MAGICA - "La squadra è felice di questa vittoria, sappiamo però che ci sono altri novanta minuti. Dobbiamo raggiungere la finale conquistandola sul campo. Io sono felice a Palermo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Dobbiamo tutti mettere davanti il Palermo, è questo l'importante. Domani ci alleniamo qui e poi rientriamo per preparare al meglio la partita di domenica. Acciacco fisico? Sto bene per fortuna. Roma? Siamo felici per la Conference, in questa squadra siamo in cinque romanisti. Eravamo felici prima per il Palermo e poi per la Roma. Era importante vincere oggi, siamo già con la testa a domenica. Il Barbera pieno è una grande emozione per tutti. Vai sotto due a zero e continua ad incitarti, emozione indescrivibile! Speriamo domenica di avere tanti tifosi dalla nostra parte, sono la nostra forza. La gente si merita queste soddisfazioni per quanto ci hanno dato in questa stagione e noi speriamo di renderli orgogliosi di noi"