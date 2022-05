Palermo-Virtus Entella 2-2, rosa in semifinale playoff: l’analisi di Baldini e Fella

L'analisi post-partita del tecnico del Palermo, Silvio Baldini e dell'attaccante Peppe Fella, autore del gol del definitivo 2-2 contro la Virtus Entella, che lancia la formazione rosanero alle Final Four dei playoff promozione di Serie C

Gara al cardiopalma quella vissuta al "Renzo Barbera", nel retour match del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Palermo-Virtus Entella. In uno stadio gremito in ogni ordine di posto, la compagine di Baldini conquista l'accesso alle Final Four degli spareggi promozione di Lega Pro, dove nel doppio confronto, in programma mercoledì 25 e domenica 29 maggio, sfiderà la FeralpiSalò. Davanti ad oltre 33.000 spettatori, sono i liguri guidati da Gennaro Volpe a passare in vantaggio, grazie ad un calcio di rigore, che lascia qualche dubbio, realizzato da Merkaj al 13' del secondo tempo. Al 71', la formazione di Chiavari trova il gol del momentaneo 0-2, con la rete di Karic, che condannerebbe capitan De Rose e compagni ad abbandonare il sogno Serie B.

La spinta del "Barbera", ancora una volta sold out, risulta decisiva, quando in soli cinque minuti il Palermo passa dall'inferno al paradiso: prima con il solito Edoardo Soleri, che al 78' accorcia le distanze per i rosanero siglando il gol del momentaneo 1-2, poi con la splendida rete in semirovesciata di Peppe Fella che all'83' realizza il gol del 2-2, lanciando di fatto il Palermo verso la semifinale dei playoff promozione di Serie C contro la FeralpiSalò.

Al termine della gara del Barbera, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha analizzato la sfida contro la Virtus Entella, nel corso della conferenza stampa post-partita.

L'ANALISI DEL MATCH - "Una partita bellissima. Siamo capaci di risorgere sempre. Ho sostituito i giocatori che avevano dato tutto. Anche sotto di due gol ho sempre pensato che avremmo passato noi il turno. Mantenevo questa serenità, mi sembrava una punizione troppo severa e non meritavamo di uscire. Nel gol che hanno fatto loro c'è stato uno sbandamento e ci hanno fatto il 2-0. Dalla panchina mi sembrava una punizione troppo pesante, perché oggi non abbiamo giocato come contro la Triestina. C'è stato un rigore dubbio, un gol dubbio non convalidato, un palo. Il VAR è uno strumento giusto che deve premiare chi è meritevole. Sarà una partita difficile, ma se hai il VAR hai la certezza che se è gol è gol. Mi sarebbe piaciuto vedere meglio le cose che sono successe. La realtà è questa: senza il pubblico saremmo usciti. Se la gente viene e invece di fischiare ti incita, perché sa che possiamo farcela poi finisce come è andata a finire".

Oltre al tecnico del Palermo, anche l'autore del gol del 2-2, Peppe Fella ha commentato in mixed zone la sfida contro la Virtus Entella e la serata magica, dopo la rete in acrobazia, che ha lanciato i rosanero verso le semifinali playoff contro la FeralpiSalò, nel doppio confronto del 25 e 29 maggio.

LA FORZA DEL GRUPPO -"Questo gol è stato importantissimo, una scarica di tutti i sacrifici che ho fatto e delle difficoltà che ho avuto, molto emozionante. Io ci sono, sempre a disposizione, spero di poter dare il mio contributo. C'è tanta voglia, l'anno scorso ci sono rimasto male per come è finita con l'Avellino. Adesso speriamo di andare ancora avanti e chiudere in bellezza. Questa squadra ha fame, lotta con un entusiasmo ed una fiducia importante. Sullo 0-2 eravamo rammaricati, ma in tanti avevamo la voglia di recuperare il risultato. Rovesciata? Quando ho visto quel pallone non ci ho pensato due volte, la provo spesso e stasera è andata bene. La Curva ci ha richiamato in campo, non abbiamo pensato ad un gruppo di tifosi che non avevamo salutato. Le emozioni giocano anche questi scherzi. Spero che ci siano altri gol più importanti del mio. Questo pubblico è un emozione unica, l'ultima partita in casa non sono riuscito a giocare, oggi ne ho avuto la possibilità e quel boato dopo la rete è stata un'emozione fantastica. Da un po' siamo riusciti a trovare compattezza e unione, ciò che conta è il gruppo ed andare avanti. In un'intervista che feci tempo fa dissi di voler finire a 6-7 gol vincendo il campionato: l'obiettivo delle reti è stato raggiunto, adesso manca quello più importante".