Psg, Mbappé ai The Best FIFA Football Awards: "In Serie A solo per il Milan" 28 febbraio 2023 - 18:11 28 febbraio

"Se vengo in Italia è solo per il Milan". Che l'asso francese abbia un debole per i colori rossoneri è una certezza. Kylian Mbappé, stella del PSG e della nazionale francese, che con il suo…