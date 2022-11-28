Da pochi giorni è iniziato il Mondiale per club 2025 della FIFA: durante questa notte è andata in scena la settima partita di questa competizione in cui ha visto sfidarsi il Boca Juniors ed il…
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Da qualche giorno è uscita la versione Ultimate Edition di FC 25, uno dei migliori giochi di calcio per console. Ormai da 3 anni è presente nel videogame anche la Serie B italiana ed il Palermo con…
Dopo quasi 30 anni, uno dei più famosi videogiochi legati al mondo del calcio cambierà la propria denominazione. Il gioco che verrà dopo Fifa 23 non prenderà il nome di Fifa 24 bensì quello del nuovo…
EA Sports ha annunciato l'Ultimate Team of the Season di FIFA 23. Includendo Jude Bellingham, Erling Haaland, Lionel Messi e molti altri, la TOTS è la lista ufficiale dei migliori calciatori con il…
«Anche lo stadio Renzo Barbera merita di ospitare le gare», così l'assessore allo Sport Sabrina Figuccia. L’esponente della Lega ha aggiornato la situazione sulla la scelta presa dalla FIGC in merito…
Una delle prime curiosità scaturite dall'uscita dei nuovi videogiochi calcistici è quella di controllare le valutazioni assegnate ai giocatori della propria squadra del cuore. Probabilmente gli…
"Se vengo in Italia è solo per il Milan". Che l'asso francese abbia un debole per i colori rossoneri è una certezza. Kylian Mbappé, stella del PSG e della nazionale francese, che con il suo…
Dalla promessa ai fatti. Durante il pre gara di Inghilterra-Francia, match dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar 2022, il difensore della selezione inglese, Kyle Walker, aveva fatto intendere che…
Al "Lusail Iconic Stadium" di Doha si affrontano Olanda e Argentina per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno superato senza particolari problemi la fase a…
Alle 20.00( ora italiana) Brasile e Corea del Sud si sfideranno nel match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo il passaggio del turno della Croazia contro il Giappone, la…
Martedì 6 dicembre alle 20.00 (ora italiana) andrà in scena Portogallo-Svizzera, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La compagine lusitana è obbligata a centrare il…
Alla vigilia del match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, Portogallo-Svizzera, il commissario tecnico della selezione elvetica, Murat Yakin, ha presentato la sfida contro la…
Archiviata la fase a gironi, i Mondiali di Qatar 2022 proseguono oggi, sabato 3 dicembre con le prime gare valide per gli ottavi di finale. Olanda-USA ed Argentina-Australia sono i match in programma,…
Quasi tutto pronto per Camerun-Brasile, match valido per il terzo turno del Gruppo G dei Mondiali in Qatar 2022, in programma alle 20:00 (ora Italiana). Brasile già qualificato agli ottavi di finale…
Serbia e Svizzera si giocano l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 nell'ultima gara del Gruppo G in programma alle 20:00 (ora italiana). Stojkovic lancia Vlahovic da titolare,…
Dopo l'eliminazione dal Mondiale di Qatar 2022, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha rassegnato le proprie dimissioni da selezionatore dei "diavoli rossi". Per succedere al tecnico ex Everton, è già…
Giappone-Spagna, probabili formazioni: Luis Enrique con Pedri e Morata dal 1'
Quasi tutto pronto per Giappone-Spagna. Il match - valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 - è in programma alle ore 20.00 italiane al Khalifa International Stadium di…
Costa Rica-Germania, probabili formazioni: Flick con Musiala e Sané
Quasi tutto pronto per Costa Rica-Germania. Il match - valido per la terza giornata della fase a gironi di Qatar 2022 - è in programma alle ore 20.00 italiane allo stadio Al Bayt di Al Khor. A…
Croazia-Belgio, probabili formazioni: Modric e Lukaku a caccia degli ottavi di finale
Quasi tutto pronto per Croazia-Belgio. Il match - valido per la terza giornata della fase a gironi di Qatar 2022 - è in programma alle ore 16.00 italiane allo stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyad.
Dopo il pari contro la Croazia di Modric e compagni, il Marocco di Regragui è riuscito inaspettatamente a vincere contro il Belgio del tecnico Roberto Martinez con una prestazione solida in difesa e…
Contro ogni iniziale pronostico dei bookmakers, la situazione del gruppo C appare più incerta che mai. Il pari tra Polonia e Messico e l 'inaspettato successo della Arabia Saudita contro l' Argentina…
Dopo la deludente sconfitta per due a zero rimediata contro il Marocco di Hoalid Regragui, il Belgio del ct Roberto Martinez è chiamato al successo contro la Croazia di Zlatko Dalic, per archiviare la…
Secondo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar 2022 per Portogallo ed Uruguay che si affrontano alle ore 20:00. Il ct Fernando Santos, che dovrà fare a meno dell'infortunato Danilo, vuole…
Dopo il deludente pareggio rimediato contro gli USA, la formazione di Southgate deve vincere contro il Galles di Gareth Bale se vuole confermarre il proprio primato nel girone A e dimostrare ai propri…
Dopo la vittoria di misura per 3-2 contro il Ghana, il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve vincere lo scontro diretto contro l'Uruguay del ct Diego Alonso se vuole confermarsi prima nel Girone H e…
In seguito ad un infortunio al quadricipite della coscia, Karim Benzema aveva annunciato l'impossibilità di poter prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo forfait consecutivo per il neo…