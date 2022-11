Inghilterra, Rashford: “CR7 un idolo. Giocare con lui al Manchester United…”

Dopo il deludente pareggio rimediato contro gli USA, la formazione di Southgate deve vincere contro il Galle s di Gareth Bale s e vuole confermarre il proprio primato nel girone A e dimostrare ai propri tifosi, alla stampa inglese e agli avversari presenti nella competizione di essere una delle principali candidate alla vittoria finale del titolo. La sfida contro il Galles costituisce pertanto un ottimo viatico per archiviare la pratica della fase a gironi. T ra i profili di maggiore talento presenti nella squadra britannica c è quello della stella del Manchester United, Marcus Rashford . Il giocatore classe 1997 nel corso della conferenza stampa della vigilia si è espresso sul doloroso addio di Cristiano Ronaldo ai Red Devils. Di seguito le sue dichiarazioni

"Giocare con lui è stata un'esperienza incredibile: Cristiano è uno dei miei idoli, l'ho sempre ammirato. Avere avuto l'opportunità di giocare con lui è stato incredibile, è qualcosa che porterò con me per sempre. Gli auguro il meglio, lo ringrazio per quello che ha fatto per il Manchester United".