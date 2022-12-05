CR7
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "José Alvalade". Alle ore 20:45, a Lisbona, il Portogallo ospiterà l'Islanda nell'ultima giornata valevole per le qualificazioni ad…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Rheinpark Stadion". Alle ore 20:45, a Vaduz, il Liechtenstein ospiterà il Portogallo nella penultima giornata valevole per le qualificazioni…
Il Portogallo ne segna 9 al Lussemburgo, Kramaric regala la vittoria alla Croazia contro l'Armenia. La Slovacchia ne rifila 3 al Liechtenstein nei primi 6' di gara. Vittoria anche per il Galles con il…
Parola a Cristiano Ronaldo. L'ex centravanti di Juventus, Real Madrid e Manchester United tra le altre - al termine dell'amichevole persa 5-0 dal suo Al-Nassr contro il Celta Vigo - ha trattato…
Tutto pronto per i match validi per i gironi di qualificazione ad Euro2024, che inizieranno a partire dalle ore 20.45. Ecco di seguito, tutte le sfide in programma: NORVEGIA-CIPRO Norvegia (4-3-3):…
Il verdetto in Saudi Professional League è ufficiale: l'Al Ittihad di Espirito Santo grazie al successo sul campo dell'Al Feiha per 3-0 si è aggiudicato il titolo di campioni d'Arabia Saudita.
"La storia della Dybala Mask nasce un po' qua al Colosseo. Da bambino guardavo tanti film su Roma, la città, i gladiatori. Il film 'Il Gladiatore' l’avrò visto 20 volte più o meno. Dopo un momento…
Nella sfida di King's Cup tra Al Nassr e Abha, Cristiano Ronaldo è rimasto a secco di gol per la terza volta consecutiva. L'ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus, tra le altre, al…
Prima sconfitta nell’esperienza araba di Cristiano Ronaldo. La semifinale di Supercoppa tra Al-Nassr e Al-Ittihad se l’aggiudica la formazione di Nuno Espirito Santo, trascinata dai gol di Romarinho,…
Parola a Rudi Garcia. L'ex tecnico di Roma e Marsiglia tra le altre, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr, ha espresso tutto il suo piacere ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“ dell'arrivo di…
Cristiano Ronaldo riparte dall'Al-Nassr. Il talento portoghese, dopo la conclusione della travagliata esperienza con il Manchester United, continuerà la sua carriera nella compagine saudita. Contratto…
L'ufficialità si è fatta attendere davvero pochissimo dopo la recente indiscrezione: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Le due parti si legheranno fino al 2025, anno in cui Ronaldo…
"Le notizie che escono non sono corrette, la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie", così aveva dichiarato Al-Muammar, il presidente dell'Al-Nassr, sul possibile…
Dopo i rumors circolati nei giorni scori, Al-Muammar, presidente dell’Al Nassr ha smentito un arrivo imminente di Cristiano Ronaldo, visto da molti vicino a vestire la maglia del club arabo. "Le…
Fernando Santos non è più il CT della nazionale portoghese. Una notizia che non sorprende la maggior parte degli addetti ai lavori, la bruciante eliminazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar…
Manager illuminato e visionario, artefice di una parabola professionale costellata di grandi intuizioni e lungimiranti operazioni di mercato. Una parata di talenti cristallini scovati in tempi non…
Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram all'indomani dell'eliminazione a sorpresa del Portogallo ai quarti di finale del Mondiale in Qatar contro il Marocco. "Vincere un…
Il Portogallo demolisce la Svizzera vincendo 6-1 negli ottavi di finale. Mattatore del confronto Gonçalo Ramos (in campo al posto di Ronaldo), che realizza una tripletta. Gara in discesa per il…
Martedì 6 dicembre alle 20.00 (ora italiana) andrà in scena Portogallo-Svizzera, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La compagine lusitana è obbligata a centrare il…
Alla vigilia del match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, Portogallo-Svizzera, il commissario tecnico della selezione elvetica, Murat Yakin, ha presentato la sfida contro la…