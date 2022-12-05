Calciomercato Al-Nassr, vicinissimo Cristiano Ronaldo. Cifre faraoniche del colpo CR7 30 dicembre 2022 - 20:22 30 dicembre

"Le notizie che escono non sono corrette, la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie", così aveva dichiarato Al-Muammar, il presidente dell'Al-Nassr, sul possibile…