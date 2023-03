Al Nassr, Ronaldo stizzito lancia via il pallone: Ryanair ironizza sul gesto di Cr7

Nella sfida di King's Cup tra Al Nassr e Abha, Cristiano Ronaldo è rimasto a secco di gol per la terza volta consecutiva. L'ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus, tra le altre, al termine della prima frazione di gioco ha rimediato un cartellino giallo per aver insultato in maniera veemente l'arbitro, reo di aver interrotto un'azione in contropiede per mandare le squadre negli spogliatoi al termine dei primi quaratacinque minuti di gioco