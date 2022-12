Portogallo, Santos lascia l’incarico di CT: decisiva l’eliminazione dai Mondiali

Fernando Santos non è più il CT della nazionale portoghese. Una notizia che non sorprende la maggior parte degli addetti ai lavori, la bruciante eliminazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar contro il Marocco ha pesato parecchio nell'animo e nelle valutazioni della federazione lusitana oltre che dell'ormai ex commissario tecnico, separatisi di comune d'accordo. Santos lascia Cristiano Ronaldo e compagni dopo 8 anni di gestione, caratterizzati maggiormente dall'incredibile cavalcata trionfale di Euro 2016, disputatosi in Francia e vinto proprio dal Portogallo, in finale contro i padroni di casa grazie alla rete di Éder, oggi svincolato, ma allora decisivo. In attesa di scoprire il sostituto ufficiale, il nome di José Mourinho sembra essere quello più quotato, con la possibilità di mantenersi alla guida della Roma. Lo Special One trasmetterebbe mentalità vincente ad un gruppo ferito in cerca di un nuovo condottiero, soprattutto in vista degli Europei 2024 ed i Mondiali 2026.