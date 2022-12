Svizzera, Yakin: “Portogallo top, CR7? Un piacere vederlo in campo. Zakaria…”

Il ct della Svizzera Murat Yakin in vista della sfida contro il Portogallo di CR7

Alla vigilia del match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, Portogallo-Svizzera, il commissario tecnico della selezione elvetica, Murat Yakin, ha presentato la sfida contro la compagine di CristianoRonaldo e compagni. Di seguito le dichiarazioni del tecnico in sede di conferenza stampa, in vista della gara in programma domani, martedì 6 dicembre alle 20:00 (ora italiana).

ZAKARIA -"Non aveva il ritmo partita all'inizio, gli ho parlato e gli ho detto che doveva correre di più. Contro la Serbia ha dimostrato quanto può essere importante. Stiamo cercando di integrarlo in modo che possa giocare per 90 minuti. Siamo pronti, i giocatori infortunati sono tornati a disposizione. Non vediamo l'ora di giocare questa partita. È una grande opportunità per noi di continuare a scrivere la nostra storia. Abbiamo visto l'euforia in patria e vorremmo regalare un'altra vittoria agli svizzeri. Xhaka? Siamo contenti che Granit sia in forma, è un ragazzo incredibile. È un personaggio, ne serve uno in campo. La squadra è felice di lui, come lo sono io. Mostra impegno in campo e trascina la squadra. Quello che è successo con la Serbia non è più importante: era una partita speciale, l'abbiamo spuntata. Siamo concentrati sulla partita di domani".

CR7 E ZEKI -“Giocheremo contro una squadra pronta e matura. Conosciamo gli avversari e durante l'estate abbiamo dimostrato di poter battere il Portogallo. Mi interessa solo lo sport. Sono meno interessato alle statistiche, sono roba da libri di storia. Se ami il calcio, ti piace vedere in campo stelle come Cristiano Ronaldo. Siamo contenti se veniamo percepiti come una squadra. Siamo contenti di ogni avversario. Abbiamo dimostrato di saper giocare da squadra. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Tutti i giocatori sono in forma. Siamo forti come squadra. Sappiamo che Ronaldo può decidere una partita. Non c'è marcatura a uomo che regga. Siamo ben preparati ed entusiasti per la partita. Zeki Amdouni? La selezione è stata fatta in modo tale che alcuni giocatori siano in forma. Ho invitato Zeki Amdouni in estate e mi ha fatto una buona impressione. Ma il trasferimento al Basilea è stato un grande passo. Ma preferisco parlare dei giocatori che sono qui. Il fatto è: abbiamo molti giocatori di talento in Svizzera".