Calciomercato Al-Nassr, vicinissimo Cristiano Ronaldo. Cifre faraoniche del colpo CR7

"Le notizie che escono non sono corrette, la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie", così aveva dichiarato Al-Muammar, il presidente dell'Al-Nassr , sul possibile approdo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

Eppure, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'asso portoghese è ormai vicinissimo alla firma di quello che potrebbe essere con ogni probabilità il suo ultimo contratto da calciatore professionista proprio con l' Al-Nassr. Le due parti si legheranno fino al 2025 , anno in cui Ronaldo compirà ben 40 anni, con un salario che si aggirerà sui 200 milioni di euro annuali, comprendendo anche gli accordi pubblicitari con gli sponsor. Ricordiamo che l'ex Juventus e Real Madrid aveva rescisso il proprio contratto con il Manchester United poco prima della sosta dei campionati.

Dopo il Mondiale in Qatar che lo ha visto uscire di scena ai quarti di finale contro il sorprendente Marocco, Cristiano Ronaldo è pronto ad allontanarsi per la prima volta in carriera dall'Europa. L'annuncio sembra solo una formalità: la notizia potrebbe diventare ufficiale nel giro di poche ore.